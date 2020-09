23.09.2020 / 17:20



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

MÜNCHEN --(BUSINESS WIRE)--23.09.2020--

Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender Innovator in der LED-Technologie, meldete jetzt, dass seine Vollspektrum-LEDs der Serie SunLike, die Licht mit einem Spektrum erzeugen, das dem des natürlichen Sonnenlichts sehr nahe kommt, in der Pendelleuchte "ORTUS" des deutschen Leuchtmittel-Markenherstellers Simprolux zum Einsatz kommen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200923005713/ de/

Simprolux's pendant luminaire 'ORTUS' designed with SunLike Series natural spectrum LEDs (Photo: Business Wire)

Simprolux's pendant luminaire 'ORTUS' designed with SunLike Series natural spectrum LEDs (Photo: Business Wire)

ORTUS ist eine Premium-Produktlinie zur Beleuchtung beispielsweise von Esstischen in Wohn-, Studien- oder Arbeitsbereichen und kommt in Kombination mit dem neuesten automatisierten und drahtlosen Bluetooth-System von Casambi Technologies Oy zum Einsatz. Die Leuchten mit den Vollspektrum-LEDs der Serie SunLike sind so konzipiert, dass sie die natürlichen Farbtöne von Objekten hervorheben und einen niedrigeren blauen Lichtpeak ähnlich der Spektralkurve des Sonnenlichts erreichen, wodurch Streureflexionen und Blendeffekte reduziert werden. Außerdem sorgen sie für gesundes und angenehmes Licht, verbessern das Wohnumfeld, verringern die Augenermüdung und lassen Farben und Texturen mit CRI 97 und TM30 = 100 exakter erscheinen.

Die Forschungsaktivitäten über den Zusammenhang zwischen Licht und den Biofunktionen des Menschen wurden in der letzten Zeit erheblich ausgeweitet. Unter anderem wurde kürzlich eine wissenschaftliche Studie durchgeführt, in der die Auswirkungen des Lichtspektrums auf die Schlafqualität, die visuelle Behaglichkeit, das allgemeine Wohlbefinden und die Wachsamkeit am Tage gezielt untersucht wurden, wobei auch die Wirkung von sichtbarem und nicht sichtbarem Licht auf den Menschen berücksichtigt wurde. Eine umfassende Schlafstudie, die von Professor Christian Cajochen und seinen Kollegen an der Universität Basel in der Schweiz durchgeführt wurde, führte zu dem Ergebnis, dass die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie eine wichtige Lichtquelle zur Förderung des menschlichen Wohlbefindens darstellen. Die Studie, die am 24. März 2019 im Journal of Lighting and Research Technology veröffentlicht wurde, führte zu 'Beweisen dafür, dass eine LED-Lösung mit Tageslicht [natürliches Spektrum] bei gesunden Probanden positive Auswirkungen auf die visuelle Behaglichkeit, Tageswachheit, Stimmung und Schlafintensität hat.'

'Die Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie von Seoul Semiconductor haben im Gegensatz zu herkömmlichen LEDs drei vorteilhafte Wirkungen: Besserer Schlaf, also eine Verbesserung der Schlafqualität, bessere Augengesundheit, d.h. Schutz vor Kurzsichtigkeit bei Kindern und besseres Lernen, d.h. Unterstützung des Lernens und der Konzentration von Studierenden', sagte Carlo Romiti, Europe Sales Vice President von Seoul Semiconductor. 'Dies wird ein neues architektonisches Paradigma für eine auf den Menschen ausgerichtete Beleuchtung von Innenräumen ermöglichen, denn diese Lichtquelle erzeugt das Spektrum des natürlichen Sonnenlichts, was sich positiv auf die Gesundheit und das Wohlbefinden des Menschen auswirkt", so Romiti weiter.

Die LEDs der SunLike-Serie sind eine moderne Technologie, die die höchste Stufe der Augensicherheitszertifizierung der Internationalen Beleuchtungskommission (International Commission on Illumination) als sichere Lichtquelle ohne photobiologische Risiken erreicht hat.

Die im Juni 2017 auf den Markt gekommenen Vollspektrum-LEDs der SunLike-Serie sind eine fortschrittliche Lichtquelle, die die neueste optische und Verbindungshalbleiter-Technologie von Seoul Semiconductor mit der TRI-R^ (R)-Technologie von Toshiba Materials kombiniert. TRI-R, unterstützt von Toshiba Materials, ist nach dem ursprünglichen Konzept definiert als die 'Beleuchtung, die für das menschliche Wohlergehen der Sonne am ähnlichsten ist'. Das Spektrum des Sonnenlichts wird vom selben Unternehmen entwickelt und kann mit einer Technologie für eine weiße LED-Lichtquelle reproduziert werden. TRI-R ist eine eingetragene Marke von Toshiba Materials Co., LTD.

# # #

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LEDs für die Automobilbranche sowie die Bereiche Allgemeinbeleuchtung, Spezialbeleuchtung und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit (unter Ausschluss des Eigenbedarfsmarktes) hält Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine breite Auswahl von Technologien an und fertigt innovative LED-Produkte wie SunLike in Massenproduktion. Diese Bauelemente liefern die weltbeste Lichtqualität in LEDs der nächsten Generation, die ein auf den Menschen ausgerichtetes und für seinen Biorhythmus optimiertes Licht erzeugen. WICOP ist eine einfacher strukturierte, gehäuselose LED, die marktführende Farbeinheitlichkeit bietet und aufgrund ihrer hohen Lumendichte und Designflexibilität auf Lampenebene kostensparend ist. Bei der Serie NanoDriver handelt es sich um die weltweit kleinsten LED-DC-Treiber mit einer Leistung von 24 W. Acrich wurde 2005 als weltweit erste Hochvolt-Technologie für LEDs entwickelt, die direkt mit Wechselstrom betrieben werden können, und beinhaltet alle LED-bezogenen Technologien vom Chip bis zur Modul- und Leiterplattenproduktion. nPola ist ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrattechnologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LEDs mehr als die zehnfache Leistung liefert. Das UCD bildet eine hohe Bildschirmfarbskala ab, die mehr als 90% des NTSC-Standards liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200923005713/de/

Kontakt:

Medienkontakt:

Seoul Semiconductor Co., Ltd.

Jeonghee Kim

Tel.: +82-70-4391-8311

E-Mail: jeonghee.kim@seoulsemicon.com