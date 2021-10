3:20 | 21.10.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. PITTSBURGH --(BUSINESS WIRE)--21.10.2021-- Das Unternehmen Knopp Biosciences LLC hat heute bekannt gegeben, dass es von den National Institutes of Health (NIH) in den USA zum dritten Jahr eine Forschungsförderung erhalten hat, um die Entwicklung seiner neuartigen Therapien ohne Opioide zur Behandlung chronischer Schmerzen voranzutreiben. Das Projekt wird von der NIH Helping to End Addiction Long-term Initiative (NIH HEAL Initiative) finanziert, die darauf abzielt, die Behandlung chronischer Schmerzen zu verbessern, die Raten von Opioidgebrauchsstörungen und Überdosierungen einzudämmen und eine langfristige Entwöhnung von der Opioidabhängigkeit zu erreichen. Knopp hat eine Plattform zur Entwicklung proprietärer Moleküle entwickelt, die auf ein nicht opioides biologisches Ziel ausgerichtet sind, das mit chronischen Schmerzen durch Nervenschädigungen in Verbindung steht. Das Wirkstoffziel ist ein Kaliumkanal der Zellmembran namens Kv7.2/7.3, der den Ionenfluss reguliert, der zur Modulation der Erregbarkeit der Zellen erforderlich ist. Immer mehr wissenschaftliche Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die selektive Aktivierung wichtiger Kv7-Kanalsubtypen die Übererregbarkeit von Nervenzellen, die mit der Übertragung chronischer Schmerzen verbunden ist, kontrollieren kann. 'Diese nächste Phase der HEAL-Finanzierung, die auf vielversprechenden Ergebnissen in präklinischen Modellen für chronische und neuropathische Schmerzen basiert, versetzt uns bei Knopp in die Lage, unseren führenden Wirkstoffkandidaten in Studien einzubringen, die ihm einen IND-Status ermöglichen', sagte Dr. med. Michael Bozik, Chief Executive Officer von Knopp. 'Wir freuen uns, dass wir bei dieser wichtigen Initiative, die eine immense und anhaltende Herausforderung im Bereich der öffentlichen Gesundheit angeht, kontinuierliche Fortschritte erzielen.' Die Finanzierung im dritten Jahr in Höhe von 2,2 Millionen USD ist Teil eines Unterstützungsbeitrags von bis zu 8 Mio. USD, abhängig von der Erreichung von Meilensteinen über fünf Jahre. Der HEAL-Preis für Knopp war hart umkämpft und ist einer von 375 Zuschüssen, die im Geschäftsjahr 2019 in 41 Staaten der USA vergeben wurden, um wissenschaftliche Lösungen anzuwenden, mit denen die nationale Opioidkrise umgekehrt werden kann. Die Kv7-Forschung von Knopp wird teilweise unter der Preisnummer U44NS093160 und der Preisnummer U44NS115732 des zu den NIH gehörenden National Institute of Neurological Disorders and Stroke unterstützt. Der Inhalt dieser Mitteilung liegt allein in der Verantwortung von Knopp und gibt nicht unbedingt die Ansichten der NIH wieder. ÜBER KNOPP BIOSCIENCES LLC Knopp Biosciences ist ein privat geführtes Unternehmen für Wirkstoffforschung und -entwicklung, das sich auf die Bereitstellung bahnbrechender Behandlungen für immunologische und neurologische Erkrankungen mit hohem ungedecktem Bedarf konzentriert. Dexpramipexol ist ein niedermolekulares Mittel zum Einnehmen von Knopp, das sich in klinischen Studien der Phase II zu mittelschwerem bis schwerem eosinophilem Asthma befindet. Die präklinische Kv7-Plattform von Knopp richtet sich an niedermolekulare Behandlungen für entwicklungsbedingte und epileptische Enzephalopathien, andere seltene Epilepsien, neuropathische Schmerzen und Erkrankungen der glatten Muskulatur. Weitere Infos finden Sie unter www.knoppbio.com. ÜBER DIE NIH HEAL INITIATIVE Die 'Helping to End Addiction Long-term' ' genannte Initiative, kurz NIH HEAL Initiative ' , ist eine aggressive, NIH-übergreifende Anstrengung, um wissenschaftliche Lösungen zur Eindämmung der nationalen Opioidkrise im öffentlichen Gesundheitswesen der USA zu beschleunigen. Die im April 2018 gestartete Initiative konzentriert sich auf die Verbesserung von Präventionsund Behandlungsstrategien gegen Opioidmissbrauch und -abhängigkeit sowie auf die Verbesserung der Schmerztherapie. Weitere Informationen finden Sie hier: https://heal.nih.gov. Diese Pressemitteilung enthält 'zukunftsgerichtete Aussagen', einschließlich Aussagen zu geplanten Zulassungsanträgen und klinischen Entwicklungsprogrammen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Annahmen und Erwartungen der Geschäftsleitung und beinhalten Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren. Dies umfasst insbesondere die Unsicherheiten, die klinischen Studien und Produktentwicklungsprogrammen innewohnen, die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zur Unterstützung weiterer Forschungsarbeiten und Studien, die Verfügbarkeit oder potenzielle Verfügbarkeit alternativer Therapien oder Behandlungen, die Verfügbarkeit von Patentschutz für die Entdeckungen und strategische Bündnisse sowie zusätzliche Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Knopp von unseren Erwartungen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass ein Prüfpräparat erfolgreich entwickelt oder hergestellt wird oder dass die endgültigen Ergebnisse klinischer Studien die für die Vermarktung eines Produkts erforderlichen behördlichen Zulassungen unterstützen. Knopp übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Pipeline von Knopp besteht aus Prüfpräparaten, die nicht von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zugelassen wurden. Diese Prüfpräparate befinden sich noch in präklinischen oder klinischen Studien zum Nachweis ihrer Sicherheit und Wirksamkeit. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20211020006172/de/ Kontakt:

