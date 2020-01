2:00 | 08.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Der weltweite Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar wird gefeiert FRANKFURT a. M., Deutschland --(BUSINESS WIRE)--08.01.2020-- HygroCotton(R), die führende Innovationsmarke von Welspun India Limited, feiert heute ihr 15-jähriges Bestehen. Das Unternehmen hat die Bedürfnisse der Verbraucher verstanden und ihr Vertrauen auf der ganzen Welt gewonnen. Seit Markteinführung hat es mit einem weltweiten Umsatz von 1 Milliarde US-Dollar (FOB) einen weiteren Meilenstein erreicht. Aus diesem Anlass feiert das Unternehmen am 7. Januar ab 17:00 Uhr auf der HEIMTEXTIL 2020 (Halle 12, Stand E31). Neben 'Komfort'-Überraschungen bietet die Veranstaltung auch eine Sondersitzung mit Nick Littlehales, dem weltweit ersten Elite-Schlafcoach und führenden Experten für eine bessere Erholung. HygroCotton(R) wird mit einer eigens entwickelten Spinntechnologie hergestellt. Es entsteht ein Garn mit revolutionärem Hohlkern. Handtücher aus HygroCotton verfügen über eine schnell trocknende Technologie, wodurch das Produkt nach jedem Waschen weicher, flauschiger und suagfähiger wird. Das patentierte Verfahren macht Bettwäsche atmungsaktiver, feuchtigkeits- und temperaturregulierend und nach jedem Waschgang weicher - für einen angenehm kühlen Schlaf. Die einzigartige Hohlkernfaser von HygroCotton sorgt nicht nur für bahnbrechende Leistungen bei Bettwäsche und Handtüchern, sondern revolutioniert auch den Schlaf. Das neue 'Sequenced Sleep System' von HygroCotton ist eine außergewöhnliche Kollektion aus Matratzenauflagen, Laken, Bettdecken, Decken und Kopfkissen, die alle temperaturregulierend sind, um im Sommer kühl und im Winter warm zu halten. Dieses Schlafsystem erhöht den Komfort. Frau Dipali Goenka, CEO und Jt. eröffnet heute die Jubiläumsfeier von HygroCotton(R) in Frankfurt a. M. Sie sagte: 'Welspun wird seit jeher mit einzigartigen und innovativen Produkten in Verbindung gebracht. 15 Jahre HygroCotton bestätigen unsere Überzeugung und übertragen uns auch die größere Verantwortung, bessere Produkte anzubieten und unseren Kunden noch mehr Komfort zu bereiten.' Ein weiterer Pluspunkt für Welspun, das sich bereits mit unzähligen Meilensteinen und Innovationen in der Branche einen Namen machte, darunter Wel-Trak(TM), eine patentierte Technologie, mit der sichergestellt werden kann, dass Kunden und Verbraucher die Herkunft der Rohstoffe innerhalb der gesamten Lieferkette von der Farm bis zum Ladenregal zurückverfolgen können. Über Welspun India: Welspun India Ltd gehört zur 2,7 Mrd. US-Dollar schweren Welspun Group und ist ein weltweit führender Anbieter von Heimtextilien und bevorzugter Partner für Top-Einzelhändler. Mit einem Vertriebsnetz in mehr als 50 Ländern und erstklassigen Fertigungsanlagen in Indien ist das Unternehmen der größte Exporteur von Heimtextilprodukten aus Indien. Welspun ist auf dem richtigen Weg, durch seine Differenzierungsstrategie hinsichtlich Branding, Innovation und Nachhaltigkeit auf die sich ändernden Kundenwünsche zu reagieren. Die Verantwortung gegenüber der Umwelt und das Engagement für nachhaltigen sozialen Fortschritt sind bei Welspun tief in der Arbeitsweise verankert. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200107006140/de/ Kontakt:

Kontakt:
Apurva Sharma - +91 8291646271 - apurva_sharma@welspun.com
Jaswinder Manchanda - +91 9967375327 - jaswinder_manchanda@welspun.com



