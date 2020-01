3:50 | 09.01.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LAS VEGAS --(BUSINESS WIRE)--09.01.2020-- Die CES 2020 findet vom 7. bis 10. Januar 2020 in Las Vegas statt. Auf diesem wichtigen Treffen der weltweiten Technologieakteure weckte Hohem Technology Co., Ltd. (Hohem) als bislang unbekanntes Unternehmen der Branche für tragbare Gimbals große Aufmerksamkeit unter zahlreichen Käufern, Journalisten und Dritten für seinen innovativen und absolut neuen Smartphone-Gimbal iSteady X. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200108005928/ de/ (Photo: Business Wire) (Photo: Business Wire) Der iSteady X wird im Februar 2020 offiziell auf den Markt gebracht. Er soll die Probleme der Benutzer durch ein faltbares Design und mehrere kreative Funktionen wie einer 15-Sekunden-Taste für Video-Sharing lösen. Im Folgenden sind einige Produkt-Highlights aufgeführt. Der Leichteste Der iSteady X hebt sich unter anderem durch seine Eigenschaft als weltweit erster leichter Handheld-Smartphone-Gimbal ab. Im Vergleich zu herkömmlichen Smartphone-Gimbals wiegt der iSteady X nur 249 Gramm und ist damit der leichteste dreiachsige Smartphone-Gimbal weltweit. Durch die Gewichtsreduzierung ist es nun einfacher, Alltag und Reisen festzuhalten. Kleiner Das faltbare Design macht den iSteady X kompakter und stromlinienförmiger. Zusammengefaltet ist er nur so groß wie eine Handfläche und kann daher bequem mitgenommen, in der Hand gehalten oder in die Tasche gesteckt werden. Damit ist er ideal für Vlogger oder Personen geeignet, die gerne mit ihrem Smartphone fotografieren. Moment-Modus, neue Community APP Duch die Tastenanordnung des iSteady X kann der Benutzer das Gerät sofort und ohne Vorkenntnisse bedienen. Mit nur einem Knopfdruck können die Benutzer mehrere Modi wie den Moment-Modus nutzen. Der iSteady X mit Gesichtserkennung ist mit einem erstklassigen Verwacklungsschutz bei Bewegung, dem neuesten Verwacklungsschutz-Algorithmus iSteady und einem verbesserten Motorsteuerungskonzept ausgestattet und auf eine maximale Belastung von 280 Gramm ausgelegt. Weitere Informationen werden erst nach der offiziellen Vorstellung auf der CES 2020 veröffentlicht. Auf der CES 2020 können Besucher am Stand 25953 die Produkte von Hohem hautnah erleben. Folgen Sie Hohem auf Facebook: https:// www.facebook.com/HohemGlobal/ Über Hohem Gegründet 2014, folgt Hohem Technology Co., Ltd. (Hohem) der Devise: Halte den Moment fest, genieße ihn! Das Unternehmen setzt den Fokus auf Forschung und Entwicklung sowie Produktion von intelligenten Gimbals wie Gimbals für Action-Kameras, Smartphones und DSLR. Das Unternehmen steht auf solider technischer Basis und hat den weltweit ersten Smartphone-Gimbal mit Gesichtserkennungsfunktion erfolgreich auf den Markt gebracht. Hohem hat sich dem Ziel verschrieben, Benutzern einfache, funktionale und kreative Produkte anzubieten. Weitere Einzelheiten finden Sie unter: https: //www.hohem-tech.com/ Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200108005928/de/ Kontakt:

Lorelei Xue

marketing@hohem-tech.com

+86-755-86573216



