21.09.2020 / 22:20



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH.

GUATEMALA CITY --(BUSINESS WIRE)--21.09.2020--

Dies ist einer unserer Grundsätze bei Agroaceite, wie José Javier Aguirre, Corporate Director des Unternehmens für tropische Öle, erklärt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200921005842/ de/

Agroaceite's Human Development Center facilities. "Some time ago I had the opportunity to visit Agroaceite Ìs medical center, which is managed in collaboration with the University of Colorado. I was pleasantly impressed by the high quality service offered to the surrounding community. This is a good example of the kind of impact that RSPO certification aims to achieve: to improve people's quality of life within the company Ìs area of influence." FRANCISCO NARANJO, RSPO Representative for Latin America. (Photo: Business Wire)

Agroaceite's Human Development Center facilities. "Some time ago I had the opportunity to visit Agroaceite Ìs medical center, which is managed in collaboration with the University of Colorado. I was pleasantly impressed by the high quality service offered to the surrounding community. This is a good example of the kind of impact that RSPO certification aims to achieve: to improve people's quality of life within the company Ìs area of influence." FRANCISCO NARANJO, RSPO Representative for Latin America. (Photo: Business Wire)

'Seit der Gründung von Agroaceite ist unsere Vision der sozialen Verantwortung klar. Unser wichtigstes Kapital sind unsere Mitarbeiter und unsere besten Verbündeten sind die Gemeinden. Wenn Agroaceite Erfolg hat, müssen sich die Gemeinden in gleichem Maße entwickeln', sagte Aguirre.

Aus diesem Grund engagiert sich Agroaceite nicht nur dafür, seinen Mitarbeitern, bei denen es sich zumeist um Anwohner der angrenzenden Gemeinden handelt, menschenwürdige Arbeitsplätze zu bieten. Es setzt sich außerdem auch für die Zusammenarbeit mit den kommunalen Entwicklungsräten (Community Development Councils, COCODE), Schulen, Gemeindeverantwortlichen und lokalen Interessenvertretern bei der gemeinsamen Suche nach Entwicklungslösungen für das Wohlergehen der Gemeinden ein.

Agroaceite hat ein humanitäres Entwicklungszentrum (Human Development Center) für die Gemeinden eingerichtet, das Krankenhäuser und Programme für Mütter und Kinder bietet. Im Zentrum und seiner Leitung sind Mediziner der Universität von Colorado, USA, sowie guatemaltekische Ärzte tätig. Dieses Projekt wurde 2019 vom RSPO (Roundtable for Sustainable Palmoil) ausgezeichnet.

Der Generalsekretär des RSPO verlieh Gustavo Bolaños, COO von Agroaceite, den RSPO Excellence Award 2019 in der Kategorie 'Community Impact' für die Umsetzung des Projekts 'Human Development Center'. In Bezug auf das Projekt von Bolaños sagte er: 'Dies spiegelt die ganzheitliche Vision des Unternehmens wider, Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und Gesundheitsversorgung zu bieten.' Im RSPO Impact Report 2019 wird die Auszeichnung von Agroaceite erwähnt (Seite 38).

Über das Human Development Center sagte Francisco Naranjo, RSPO-Beauftragter für Lateinamerika: 'Ich war von dem qualitativ hochwertigen Service für die umliegende Gemeinde zutiefst beeindruckt. Dies ist ein gutes Beispiel für die Art von Auswirkung, die durch die RSPO-Zertifizierung gefördert werden soll: die Lebensqualität der Menschen im Einflussbereich des Unternehmens zu verbessern.'

Das jüngste soziale Projekt von Agroaceite umfasst die Gemeinde Tres Cruces in der Region von Manchón Guamuchal. Sie wurden per Boot mit Versorgungsgütern und Zementtransporten versorgt, um das Gesundheitszentrum umzugestalten. Der Boden wurde mit Zement ausgegossen, es wurden Betonbänke aufgestellt, damit die Menschen nicht im Stehen warten mussten, die Toiletten wurden umgebaut und es wurde Farbe gespendet, damit das Gesundheitszentrum seine Dienste in einer angemesseneren und angenehmeren Umgebung anbieten kann.

Darüber hinaus wurden Lebensmittel gespendet, die 111 Familien in Las Tres Cruces zugute kamen und zur Linderung der Krisensituation beitrugen, in der sie sich aufgrund von COVID-19 befanden. Erfahren Sie mehr über weitere Gemeinschaftsprojekte von Agroaceite.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

[CT]

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200921005842/de/

Kontakt:

Javier Aguirre

Corporate Director

comunicacion@agroaceite.com

+502 2420-9600