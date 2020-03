1:10 | 04.03.2020

WilsonHCG veröffentlicht seinen sechsten jährlichen Fortune 500 Unternehmensmarken-Bericht



04.03.2020 / 01:10

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Marriott International nahm zum ersten Mal den ersten Platz in der Rangliste ein, gefolgt von Johnson & Johnson und Hilton Worldwide Holdings TAMPA, Florida --(BUSINESS WIRE)--04.03.2020-- Der Fortune-500-Unternehmensmarken-Bericht, der jetzt in seinem sechsten Jahr erscheint, analysiert und klassifiziert die Unternehmensmarken der einzelnen Fortune-500-Unternehmen auf der Grundlage von 18.000 Datenpunkten in sechs zentralen Kategorien für Unternehmensmarken und Promotion. Der diesjährige Bericht enthüllte, dass die Fortune 500 mehr als je zuvor auf die soziale Verantwortung der Unternehmen (Corporate Social Responsibility, CSR) setzen, um Spitzenkräfte anzuziehen. In seinem Jahresbericht stellte der weltweit führende Anbieter von Talentlösungen fest, dass 42 % der Organisationen die maximale Punktzahl in der CSR-Kategorie erreicht haben, im Vergleich zu nur 7 % im Vorjahr. Das ist eine Steigerung um das Sechsfache. Die Forscher von WilsonHCG bewerteten jedes Fortune-500-Unternehmen in den folgenden Kategorien: Personalmarketing, Karrierewerbung, Karriereseiten, Mitarbeiterbewertungen und Bewerbererfahrung, Auszeichnungen und soziale Verantwortung des Unternehmens. 'Dies ist das sechste Jahr, in dem wir diese Untersuchung durchführen, und wir haben im Laufe der Jahre einen enormen Wandel in der Denkweise der Bewerber erlebt', sagte John Wilson, CEO von WilsonHCG. 'Die Menschen wollen nicht mehr einfach nur Jobs, sie wollen in der Lage sein, mit bedeutsamen Karrieren etwas zu bewirken, und diese Untersuchung zeigt auf, worauf sich Unternehmen konzentrieren sollten, wenn sie in der Lage sein wollen, Spitzentalente anzuziehen und zu halten.' Hauptergebnisse: Der Wandel in der Denkweise der Bewerber. Eine Sache, die aus unseren Untersuchungen klar hervorgeht, ist der Wandel in der Denkweise der Bewerber. Die Arbeitssuchenden von heute wollen mehr - sie wollen Flexibilität, bedeutungsvolle Karrieren und die Möglichkeit, etwas zu bewirken. Die verstärkte Bedeutung von CSR, insbesondere bei den Millennials und der Generation Z, macht den demographischen Wandel und die Vielfalt der Generationen in der Arbeitswelt deutlich. Das Personalmarketing als meist übersehenes Element der Unternehmensmarke. Mit weniger als 1 % (0,6 %), die die volle Punktzahl erreicht haben, und nur 37,4 %, die die Hälfte oder mehr der möglichen Punkte erhalten haben, ist das Personalmarketing weiterhin eines der am meisten übersehenen Elemente im Bereich der Unternehmensmarke. Nur ein Drittel der Fortune-500-Unternehmen haben Talent-Communities. Ein überraschendes Ergebnis aus den Daten war der Mangel an Talent-Communities unter den Fortune-500-Unternehmen - nur ein Drittel (33,6 %) der Unternehmen verfügte zum Zeitpunkt der Untersuchung über eine solche. Wenn Sie eine Ausgabe des Berichts '2020 Fortune 500 Top 100 Employment Branding' wünschen, besuchen Sie die Website von WilsonHCG. Über WilsonHCG WilsonHCG ist ein preisgekrönter, weltweit führender Anbieter von Talentlösungen. Als strategischer Partner hilft es einigen der weltweit bekanntesten Marken, umfassende Talentfunktionen aufzubauen. Mit einer globalen Präsenz in mehr als 40 Ländern und auf sechs Kontinenten bietet WilsonHCG eine vollständige Palette an konfigurierbaren Talent-Dienstleistungen an, darunter Personalbeschaffung (Recruitment Process Outsourcing, RPO), Führungskräftevermittlung, Zeitarbeitslösungen und Technologieberatung. TALENT. (TM) It's more than a solution; it's who we are. www.wilsonhcg.com Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200303006105/de/ Kontakt:

Kirsty Hewitt

+44 7889901517

+1 813 418 4479

kirsty.hewitt@wilsonhcg.com



