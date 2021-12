17:40 | 16.12.2021

Wipro übernimmt LeanSwift, einen Partner der Infor Alliance für ERP- und E-Commerce-Lösungen



MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Die Übernahme wird die Fähigkeiten der Wipro FullStride Cloud Services erweitern NEW YORK (USA) und BANGALORE (Indien) --(BUSINESS WIRE)--16.12.2021-- Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsprozessdienstleistungen, gab heute die Unterzeichnung einer Vereinbarung zur Übernahme von LeanSwift Solutions bekannt. LeanSwift Solutions ist ein in Florida, USA, ansässiger Systemintegrator von Infor-Produkten, dessen Leistungsspektrum die Bereiche ERP, E-Commerce, digitale Transformation, Lieferketten, Lagerverwaltungssysteme, Business Intelligence und Integrationen umfasst. LeanSwift verfügt über Entwicklungsstandorte in den USA, Schweden und Indien. Das starke Kundenportfolio umfasst mehrere Branchen, darunter Fertigung, Vertrieb, Chemie, Mode sowie Lebensmittel und Getränke. Ihr Kerngeschäft ist die Bereitstellung von Beratungsleistungen, Geschäftslösungen und technischen Dienstleistungen für Kunden im Infor-Umfeld. Das Unternehmen wurde von Infor als 'Innovation Partner of the Year - North America' im Jahr 2020 und mit dem 'Innovation Award' im Jahr 2018 ausgezeichnet. Die Übernahme fügt sich in die Strategie von Wipro ein, über Wipro FullStride Cloud Services in das Cloud-Transformationsgeschäft zu investieren und dieses auszubauen. LeanSwift wird mit seinen Kompetenzen in den Bereichen Beratung und Implementierung die Aktivitäten von Wipro im Bereich Infor-Cloud ergänzen und Wipro als Marktführer im Bereich der Cloud-Services für die Infor-Branche etablieren. Die zusammengeführte Einheit wird Wipro einen Vorteil bei wichtigen Transformationsgeschäften verschaffen, insbesondere in der Fertigungs- und Distributionsbranche. Dabei werden die Infor CloudSuite und umfassendere Cloud-native digitale Fähigkeiten zusammengeführt. Harish Dwarkanhalli, President - Applications & Data, iDEAS bei Wipro Limited sagte: 'Wir freuen uns, LeanSwift in der Wipro-Familie willkommen zu heißen. Die umfassenden Fachkompetenzen von Wipro und das integrierte Cloud-Portfolio der Wipro FullStride Cloud Services in Kombination mit den überzeugenden Referenzen von LeanSwift bei Infor bieten unseren Kunden einen einzigartigen Mehrwert, um die digitale Transformation auf Basis der Cloud-Plattformen von Infor voranzutreiben. Diese Übernahme wird eine solide, branchenfokussierte Infor-Praxis schaffen, die uns dabei helfen wird, große Aufträge im Bereich Cloud-ERP zu gewinnen.' Anise Madh, Chief Executive Officer bei LeanSwift sagte: 'Wir sind sehr stolz auf unser Team und danken unseren Kunden für diese unglaubliche Reise. Wir freuen uns sehr, dem Wipro-Team beizutreten. In den letzten 10 Jahren hat LeanSwift durch die weltweite Arbeit für verschiedene Kunden tiefgreifende funktionale und technische Erfahrungen gesammelt. Wir haben Produkte mit Mehrwert entwickelt und uns in der Branche eine Nische als Spezialist für Infor-Dienstleistungen geschaffen. Unsere sich gegenseitig ergänzenden Fähigkeiten und unsere gemeinsame Vision werden den Wandel in den von uns bedienten Branchen vorantreiben, neue Wachstumsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter schaffen und unseren Kunden helfen, Mehrwert zu generieren.' Paul Krebs, CIO und Chief Transformation Officer bei Koch Industries sagte: 'Wipro ist einer unserer strategischen Partner auf dem Weg zur Transformation mit Hilfe der Infor-CloudSuite-Produkte. Ich freue mich über die kontinuierlichen Investitionen von Wipro in den Infor Cloud-Bereich. Das zeigt Wipros Einsatz für den Ausbau seiner Infor-Kapazitäten und damit für einen besseren Service für die Kunden von Wipro und Infor.' Deanna Gibbs Lanier, Senior Vice President, Strategy, Growth and Partnerships bei Infor sagte: 'Wipro ist einer der führenden globalen Systemintegratoren im Infor-Ökosystem und verfolgt das gemeinsame Ziel, Kunden bei der Transformation ihres Unternehmens zu unterstützen. Infor steht an vorderster Front, wenn es darum geht, transformative, mikro-vertikalisierte Produkte anzubieten, und wir erleben in diesem Bereich eine beachtliche Dynamik. Wir freuen uns sehr, dass Wipro und LeanSwift zusammenarbeiten, um unseren bestehenden Kunden und neuen Infor-Cloud-Anwendern die besten Infor-Lösungen zu bieten. Wir freuen uns auf eine engere Zusammenarbeit mit Wipro, um die Position von Infor im Enterprise-Cloud-Geschäft auszubauen, insbesondere in der Fertigungs- und Distributionsbranche.' Die Übernahme unterliegt den üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich vor dem Ende des Quartals zum 31. März 2022 abgeschlossen. Über Wipro Limited Wipro Limited (NYSE: WIT; BSE: 507685; NSE: WIPRO) ist ein namhaftes internationales Dienstleistungsunternehmen für Informationstechnologie, Beratung und Geschäftsabläufe. Wir nutzen das Potenzial von kognitivem Computing, Hyperautomatisierung, Robotik, Cloud, Analysen und neuen Technologien, um unsere Kunden bei der Anpassung an die digitale Welt zu unterstützen und ihnen zum Erfolg zu verhelfen. Wipro genießt internationales Ansehen für sein umfassendes Serviceportfolio und seine starke Verpflichtung zu Nachhaltigkeit und guter Unternehmensbürgerschaft. Das Unternehmen beschäftigt über 220.000 engagierte Mitarbeiter und betreut Kunden auf sechs Kontinenten. Gemeinsam finden wir Ideen und stellen Verbindungen her, um eine bessere und vielversprechende neue Zukunft aufzubauen. Über LeanSwift Solutions LeanSwift ist ein weltweit führender Anbieter von E-Commerce- und Mobil-Lösungen für Infor-Kunden in den Bereichen Fertigung, Distribution, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie Mode. LeanSwift verfügt über einen Expertenpool, der seit über 10 Jahren ERP-Lösungen und -Integrationen bereitstellt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden profitable Angebote, indem es Prozesse optimiert, die betriebliche Performance verbessert und maßgeschneiderte Lösungen bereitstellt. Der Kern der Geschäftstätigkeit liegt in der Bereitstellung von Geschäftslösungen und technischen Dienstleistungen für Infor-Produkte. Das Unternehmen hat die Geschäftsprozesse seiner Kunden in den Bereichen Auftragserfassung, Lieferketten, Planung, Berichtswesen, Finanzen, Analysen usw. verbessert, indem es seine Erfahrung aus mehr als 500 Projekten in diesem Bereich effektiv genutzt hat. Zukunftsgerichtete Aussagen Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Ansichten von Wipro bezüglich zukünftiger Ereignisse dar, von denen viele naturgemäß ungewiss sind und sich außerhalb der Kontrolle von Wipro befinden. Solche Aussagen beinhalten unter anderem Aussagen bezüglich der Wachstumsaussichten von Wipro, seiner zukünftigen finanziellen Betriebsergebnisse sowie seiner Pläne, Erwartungen und Absichten, sind jedoch nicht darauf beschränkt. Wipro weist die Leser darauf hin, dass die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den durch solche Aussagen vorhergesagten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem Risiken und Ungewissheiten in Bezug auf Fluktuationen bei unseren Einnahmen, Umsätzen und Gewinnen, unsere Fähigkeit, Wachstum zu generieren und zu steuern, den Abschluss geplanter unternehmerischer Maßnahmen, den intensiven Wettbewerb bei IT-Dienstleistungen, unsere Fähigkeit, unseren Kostenvorteil aufrechtzuerhalten, Lohnerhöhungen in Indien, unsere Fähigkeit, hochqualifizierte Fachleute einzustellen und zu halten, Zeit- und Kostenüberschreitungen bei Festpreis- und Zeitrahmenverträgen, Kundenkonzentration, Einwanderungsbeschränkungen, unsere Fähigkeit, unsere internationalen Geschäftstätigkeiten zu steuern, eine verringerte Technologienachfrage in unseren Hauptschwerpunktbereichen, Störungen in den Telekommunikationsnetzen, unsere Möglichkeiten, potenzielle Übernahmen erfolgreich abzuschließen und zu integrieren, die Haftung für Schäden aus unseren Dienstleistungsverträgen, den Erfolg der Unternehmen, in die wir strategische Investitionen tätigen, die Rücknahme steuerlicher staatlicher Anreize, politische Instabilität, Krieg, rechtliche Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung oder beim Erwerb von Unternehmen außerhalb Indiens, die unbefugte Nutzung unseres geistigen Eigentums und allgemeine wirtschaftliche Bedingungen, die unser Geschäft und unsere Industrie beeinträchtigen. Weitere Risiken, die sich auf unsere zukünftigen Betriebsergebnisse auswirken könnten, sind in unseren bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen ausführlicher beschrieben, so u. a. in den Jahresberichten auf Formblatt 20-F. Diese Einreichungen sind unter www.sec.gov verfügbar. Es ist möglich, dass wir mitunter schriftlich und mündlich zusätzliche zukunftsgerichtete Aussagen machen, darunter Aussagen, die in den Einreichungen des Unternehmens bei der SEC sowie in unseren Aktionärsberichten enthalten sind. Wir verpflichten uns nicht, von uns oder in unserem Namen gemachte zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. 