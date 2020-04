23:10 | 22.04.2020

Ruben Ibanez, Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung von ESI Group, in Frankreich und Spanien für seine Modellierungs- und Simulationsarbeit gewürdigt PARIS --(BUSINESS WIRE)--22.04.2020-- ESI Group, führender Anbieter von Virtual Prototyping-Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Fertigungsindustrie, freut sich, ankündigen zu dürfen, dass Dr. Ruben Ibanez, Forscher am von ESI Group geförderten Lehrstuhl Create ID und an der École nationale supérieure d'arts et métiers (ENSAM) sowie Mitglied der wissenschaftlichen Abteilung von ESI Group für die beste Doktorarbeit in Computational Mathematics in Frankreich sowie Spanien ausgezeichnet wurde. Diese seltenen Auszeichnungen unterstreichen das Talent und die hervorragende Arbeit von Ruben Ibanez sowie die Bedeutung der von ihm betriebenen Forschung. Seine Arbeit fördert die Weiterentwicklung des hybriden Paradigmas, bei dem physikbasierte Modelle mit datenbestimmten kombiniert werden, wodurch die Daten wiederum 'intelligenter' werden. Unter der Leitung von Professor Francisco Chinesta, Direktor der wissenschaftlichen Abteilung und Vorsitzender des Wissenschaftsausschusses von ESI Group, sowie Professor Antonio Huerta, Professor an der Universität Barcelona und Mitglied des Wissenschaftsausschusses von ESI Group, und Mitarbeit von Dr. Emmanuelle Abisset-Chavanne sowie Dr. Jean-Louis Duval wurde Ruben Ibanez für seine Arbeit an Modellordnungsreduktions-Algorithmen basierend auf PGD (Proper Generalized Decomposition) und Techniken der künstlichen Intelligenz ausgezeichnet. Beide Themen bilden die Grundlage des von ESI eingeführten Hybrid Twin(TM)-Konzepts, mit dem Simulation in ein wichtiges Entscheidungs-Tool umgewandelt werden und die industrielle Leistung fördern kann. Zusätzlich kommt dabei vorausschauende Instandhaltung zum Einsatz, die in Echtzeit konfiguriert werden kann. Das Hybrid Twin(TM)-Konzept dient zur Überwachung von Systemänderungen in Echtzeit und bietet die Möglichkeit, individuelles produktspezifisches Verhalten präzise zu prognostizieren. Bei zwei Beispielen aus der industriellen Praxis bedeutete Hybrid Twin(TM) eine durchschnittliche Reduzierung der Instandhaltungs- und Überwachungskosten einer Windfarm von 30 % und reduzierte die Ausfallzeiten und Instandhaltungskosten von Hubschraubersystemen. 'Wir sind stolz darauf, dass Rubens Arbeit gewürdigt wurde. Wir haben uns ganz dem Ziel verschieben, uns mit den besten Wissenschaftlern zu umgeben, um die Technologie voranzutreiben und das ganze Potential der Simulation zu entfesseln. Das Ziel all unserer Projekte ist eine Wertschöpfung für die Fertigungskunden von ESI Group', merkt Professor Francisco Chinesta an. 'Die Würdigung dieser Doktorarbeit durch zwei Preise bedeutet eine echte Anerkennung der ESI-Teams, die tagtäglich an der Verbesserung des datenbestimmten hybriden Paradigmas arbeiten, das im Hybrid Twin^TM-Konzept praktisch angewendet wird.' Über ESI Group ESI Group wurde 1973 gegründet und ist ein führender Innovator für Virtual Prototyping Software und globaler Enabler der industriellen Transformation. Als ausgesprochener Spezialist der Materialphysik hat ESI in den letzten 45 Jahren einzigartige Kompetenz bei fortgeschrittenen Simulationskapazitäten entwickelt. ESI konnte beim herkömmlichen Product Lifecycle Management (PLM)-Ansatz Lücken identifizieren und hat eine holistische Methodik entwickelt, die ganz auf industrieller Produktivität und Produktleistung während des gesamten Lebenszyklus oder Product Performance Lifecycle(TM), basiert, von der Entwicklung bis hin zu Fertigung und Betrieb. ESI ist in mehr als 40 Ländern und allen wichtigen Industriesektoren präsent und beschäftigt mehr als 1200 hochkarätige Spezialfachkräfte. 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von 146 Mio. Euro. ESI hat seinen Unternehmenssitz in Frankreich und ist im Compartment-B-Index von Euronext Paris notiert. Weitere Informationen finden Sie unter www.esi-group.com. Über Virtual Prototyping Die Transformation des Industriesektors zu einer neuen Ökonomie, die ganz auf Nutzung fokussiert, ist eine Realität, die sich auf alle Stakeholder auswirkt und die Markteinführungszeit reduziert, den Wettbewerb intensiviert, Kostendruck verursacht sowie mit regulatorischen, Sicherheits- und Umweltdisruptionen verbunden ist. Die Herausforderung für Industrieunternehmen ist beträchtlich: Sie müssen für Innovation und Transformation sorgen und gleichzeitig Wachstum und Rentabilität fördern. Virtual Prototyping bietet eine Antwort und ermöglicht Industrieunternehmen die Abschaffung physischer Tests und reeller Prototypen. Die Vorteile der Simulationslösungen von ESI lassen sich in konkrete finanzielle und Leistungsverbesserungen übersetzen, von der Erstproduktion bis hin zum vollständigen Product Performance Lifecycle(TM) bereiten sie den Weg für eine vorausschauende Instandhaltung.

