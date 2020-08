10:20 | 31.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VANCOUVER, British Columbia --(BUSINESS WIRE)--31.08.2020-- Videos sind zu einem essenziellen Bestandteil unseres täglichen Lebens geworden, egal ob Sie eine offizielle Präsentation, einen privaten Film erstellen oder etwas in den sozialen Medien teilen möchten. Wenn man mit Videos arbeitet, benötigt man einige Bearbeitungs- und andere Funktionen wie etwa die Konvertierung, das Herunterladen, die Komprimierung und vieles mehr. Um diese Aufgaben zu bewältigen gibt es einige Bearbeitungssoftwares und eines hiervon ist der Wondershare UniConverter. Früher bekannt als Wondershare Video Converter Ultimate, wurde die neueste Version UniConverter v12 am 28. August 2020 veröffentlicht. Die neuste Version besitzt ein leistenbasiertes Interface und bietet eine drastisch verbesserte Performance des 'Video Converter' Tools. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200831005218/ de/ Wondershare UniConverter Version 12 (Photo: Business Wire) Wondershare UniConverter Version 12 (Photo: Business Wire) Teil 1: Schlüsselfeatures der Wondershare UniConverter Software 1. Videokonvertierung: Mit der Unterstützung von mehr als 1.000 Formaten und Geräten werden Sie keine Probleme bei der Wiedergabe von Videodateien haben, da diese schnell in ein anderes, beliebiges Format konvertiert werden können. Durch die Stapelverarbeitung können mehrere Dateien auf einmal umgewandelt werden. Die Videokonvertierung erfolgt ohne Qualitätsverlust und es gibt auch eine Option mehrere Dateien zusammenzuführen. 2. Videos auf DVD brennen: Um Ihre digitalen Dateien auf einem DVD Player abspielen zu können, unterstützt die Software eine Funktion, mit welcher Sie Ihre Videodateien schnell in eine DVD konvertieren können. Es gibt einige eingebaute Vorlagen, aus welchen Sie auswählen können, damit diese zum Inhalt Ihrer DVD passen. 3. Videogröße komprimieren: Wenn Sie Probleme damit haben, Ihre Videodateien unterzubringen, hilft Ihnen eventuell eine Komprimierung. Mit dem Wondershare UniConverter können Sie ohne Qualitätsverlust die Größe Ihrer Videodateien schnell anpassen und Ihre Videodateien komprimieren. 4. Herunterladen und Aufnehmen: Die Software ermöglicht Videos von über 10.000 Seiten wie etwa DailyMotion, YouTube, Vimeo und mehr herunterzuladen. Sie können MP3 und weitere Audiodateien von Ihren Videos extrahieren und auch die komplette Playlist herunterladen. Das Aufnehmen eines live Bildschirms und einer Webcam wird ebenso von der Software unterstützt. 5. Weitere Features: Zusätzlich zu den oben genannten unterstützt die Software weitere Features wie Videobearbeitung, Bildkonvertierung, Metadaten reparieren, CD Konvertierung, VR Konvertierung, Übertragung von Mediendateien auf ein iPhone, Android und weiteren Geräten, GIF-Erstellung und mehr. Teil 2: Einige der nennenswerten Vorteile, welche Wondershare verspricht, werden Nutzer mit dem UniConverter v12 erhalten: * Mit der führenden APEXTRANS exklusiv für Wondershare entwickelt, kann die aktualisierte App Videos ohne Qualitätsverlust konvertieren und komprimieren. Wenn die Aussagen korrekt sind, nutzt die GPU Beschleunigung, im Vergleich zum Vorgänger, Mehrkernprozessoren bis zum Maximum aus. * Mit 64-Bit Unterstützung kann der UniConverter v12 die Videokonvertierung, verglichen mit dem älteren Bruder, um 20% beschleunigen. * Das Programm ermöglicht verlustfreie Stapelverabeitung wo globale Ausgabeparameter gesetzt werden und mehrere Videos können in einem Rutsch in relevante Formate konvertiert werden. Der Audio- und Videokonvertierungsprozess kann temporär mit dem 'Pause' Feature angehalten werden, wenn Sie andere Aufgaben haben, welche prioritär behandelt werden müssen.

* Die App kann 4K und 8K Videos konvertieren und Stapelverarbeitungen für große Dateien durchführen.

* HEVC ist ein weiteres, vom UniConverter v12 unterstütztes Format und angibt Videos ohne Qualitätsverlust zu konvertieren. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200831005218/de/ Kontakt:

