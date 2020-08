2:00 | 26.08.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Transaktion erweitert den Maßstab der wichtigsten Zahlungskorridore zwischen den USA und Afrika und unterstützt die wachsende Nachfrage nach schnellen, sicheren und kostengünstigen digitalen Geldüberweisungen über Mobilgeräte LONDON --(BUSINESS WIRE)--25.08.2020-- Das globale Unternehmen WorldRemit für grenzübergreifende digitale Zahlungen hat heute bekannt gegeben, dass es sich auf die Übernahme von Sendwave geeinigt hat, einem wachstumsstarken Unternehmen für Geldüberweisungen auf App-Basis. Die Übernahme erfolgt im Rahmen einer Bargeld- und Aktientransaktion, die vorbehaltlich der lizenz- und aufsichtsrechtlichen Genehmigungen im vierten Quartal 2020 abgeschlossen werden dürfte. Sendwave wurde 2014 gegründet und hat einen namhaften und schnell wachsenden digitalen Überweisungsdienst nach Ost- und Westafrika aufgebaut. In diesem Sommer kam Bangladesch als erster Empfängermarkt in Asien hinzu. Sendwave wird weiterhin unabhängig arbeiten und seine mobilen Anwendungen, seine Marke, sein Management, seine Mitarbeiter und wichtige Partner behalten. 'Sowohl WorldRemit als auch Sendwave haben einen gemeinsamen Zweck: Kunden können auf einfache und kostengünstige Weise Familien, Freunde und Unternehmen in anderen Ländern finanziell unterstützen', sagte Breon Corcoran, CEO von WorldRemit. 'WorldRemit hat eines der breitesten und zugänglichsten Netzwerke für Geldüberweisungen weltweit. In Kombination mit Sendwave, das sofortige, gebührenfreie/kostengünstige und vollständig digitale Zahlungen von Nordamerika und Europa nach Ghana, Nigeria, Senegal und Ostafrika anbietet, werden die Kundenbedürfnisse nach schnellen und sicheren digitalen Zahlungen erfüllt, vor allem angesichts der heutigen Reisebeschränkungen und wirtschaftlichen Turbulenzen.' 'Unsere Benutzer senden Geld, damit ihre Angehörigen für Notwendigkeiten wie Gas-, Wasser- und Stromversorgung, medizinische Leistungen und Schulgebühren bezahlen können. Der Geldtransfer mit Sendwave ist so einfach wie das Senden einer SMS. Es ist eine Sorge weniger für die fleißigen und großzügigen Diasporagemeinschaften, denen wir dienen', sagte Will Fogel, CEO von Sendwave. 'Wir sind bestrebt, die große Reichweite von WorldRemit mit unserem Erfolgsrezept in Gebieten wie Kenia, Ghana und Nigeria zu kombinieren. Gemeinsam können wir einen besseren Service für aktuelle und zukünftige Benutzer erreichen.' In den 12 Monaten bis zum 30. Juni 2020 haben WorldRemit und Sendwave Überweisungen in Höhe von ca. 7,5 Mrd. USD gesendet und damit einen Umsatz von ca. 280 Mio. USD erzielt. Dies entspricht einem Wachstum von über 50 % gegenüber den kombinierten Einnahmen aus dem Vorjahr für das im Juni 2020 zu Ende gegangene Geschäftsjahr. Auf Pro-forma-Basis verfügt das kombinierte Unternehmen über mehr als 100 Überweisungslizenzen, so etwa für jeden Staat in den USA. Das Netzwerk umfasst über 50 Sender- und über 150 Empfängerstaaten und knapp 8000 Zahlungskorridore sowie eine breite Präsenz, die einen großen, aber fragmentierten Überweisungsmarkt im Wert von 715 Mrd. USD bedient, der nach Schätzungen der Weltbank eine jährliche Wachstumsrate von 10 % aufweist. Über WorldRemit WorldRemit wurde 2010 gegründet und bedient über 4 Millionen Kunden. Über unsere digitalen Dienste können Kunden 90 Währungen in 150 Länder über knapp 8000 Korridore senden. Empfänger profitieren von einer der umfangreichsten Optionen für Geldauszahlungen, einschließlich Bankeinlagen, mobile Guthaben und die Auszahlung von Bargeld. Zu unseren Investoren zählen Accel, TCV und Leapfrog. Accel und TCV sind langfristige Investoren in bekannte Marken wie AirBnB, Facebook, Spotify und Expedia. Über Sendwave Sendwave wurde von Drew Durbin und Lincoln Quirk mit dem Ziel gegründet, das grenzüberschreitende Senden von Geld so einfach wie das Senden einer SMS zu machen. Nach Abschluss der Transaktion werden die Gründer von Sendwave weiterhin unabhängig an Projekten arbeiten, die den Zugang zu Finanzdienstleistungen in Afrika ermöglichen. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20200825005946/de/ Kontakt:

