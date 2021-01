0:20 | 27.01.2021

Business Wire News: Xsolla bringt kommerzielle Lösung für Handyspiele auf den Markt – Ausweitung des Mobilgeschäfts für Entwickler



27.01.2021 / 00:20

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. LOS ANGELES --(BUSINESS WIRE)--26.01.2021-- Xsolla, das von Transaction Engine and Business Engine gestützte Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verlegern beim Verkauf, der weltweiten Anbindung und Optimierung ihrer Spiele zur Seite steht, brachte heute seine Mobile Game Commerce Lösung auf den Markt. Ihr Design soll Handyspiele über die App-Stores hinaus aufwerten und verwalten. Die neue, innovative Mobile Game Commerce Lösung von Xsolla ermöglicht es Entwicklern, die Anwendergewinnung zu straffen, für Spieler bessere Wege zum Auffinden von Spielen zu schaffen, die Online-Erfahrung im Spielehandel zu vereinfachen, ihren globalen Fußabdruck zu erweitern und künftige Transaktionserträge zu erhöhen. Mobile Game Commerce gibt Entwicklern die Werkzeuge an die Hand, um PC- und Online-Versionen ihrer Handyspiele erfolgreich zu betreiben und für Spieler zusätzliche Erfahrungen zu schaffen, die damit ihre Konten mit virtuellen Währungen auffüllen können: * Erweiterung auf PC- und Online-Geräte, um zusätzliche Verteilungs-, Erwerbs- und Spiel-Monetarisierungskanäle für neue und bestehende Spieler freizugeben.

* Neue Angebote gegenüber begeisterten Mitgliedern der Online-Community kommunizieren, sie besser bedienen und verbreiten -¡ Nutzung des Xsolla Store SDK for Unity and Unreal Engine, um das Spielegeschäft auf viele Plattformen zu erweitern - auf Mobilgeräte, PC und online. -¡ Aufbau einer aktiven Gemeinde von Online-Nutzern, um mit Benutzern effektiv Kontakt aufzunehmen und eine verbesserte Benutzerkontenerfahrung zu schaffen. -¡ Erweiterung des globalen Fußabdrucks mit dem Angebot von mehr als 700 Zahlungsarten, sodass Kunden jede beliebige Zahlungsart einsetzen können: Credit- und Debitkarten, Barzahlung, Einzugsermächtigung, digitale Geldbörsen und Kryptowährungen. * Auffüllen mit virtueller Währung durch Integration von Super-Apps und plattformübergreifenden Spieleversionen -¡ Verbesserung der Benutzererfahrung durch den Online-Verkauf virtueller Währungen in der lokalen Währung des Spielers mit Unterstützung durch mehrsprachige Anzeigen. -¡ Selbstveröffentlichung auf Super-Apps, um neue Regionen/Länder zu erreichen und Push-Zahlungen für einen einfachen Transaktionsvorgang zu ermöglichen. -¡ Höherer Verdienst durch Online-Verbreitung mittels Monetarisierung durch Vorbestellungen und Abonnements. 'Spieleentwickler aller Größen sehen sich bei der Arbeit mit dem aktuellen App-Store-Geschäftsmodell zahlreichen Herausforderungen gegenüber, die von der Entdeckbarkeit und begrenzten Spielerdaten bis hin zu schwankenden und geringen Gewinnmargen reichen', sagte Chris Hewish, President von Xsolla. 'Unsere neue Mobile Game Commerce Lösung unterstützt Entwickler dabei, diese Beschränkungen zu überwinden und mit einer nahtlosen Benutzererfahrung Erfolge zu erzielen, sodass die Erträge zu denjenigen zurück fließen, die die Spiele erstellen.' Die Mobile Game Commerce Lösung wurde bereits von einer Reihe von Entwicklern, darunter Nexters, Netease und Gtarcade, erfolgreich angenommen. Weitere Informationen zur Mobile Game Commerce Lösung von Xsolla erhalten Sie unter: https://xsolla.com/ Über Xsolla: Xsolla ist das von Transaction Engine and Business Engine unterstützte Handelsunternehmen für Videospiele, das Entwicklern und Verlegern bei der Vermarktung, dem Verkauf, der Anbindung und Optimierung ihrer Spiele weltweit zur Seite steht. Mit Dienstleistungen ausschließlich für die Videospiel-Branche arbeiten Xsolla Transaction Engine and Business Engine nahtlos zusammen, um die komplexen Zusammenhänge der Verbreitung, des Marketing und der Monetarisierung zu entwirren, sodass Entwickler, Verleger und Plattformpartner ihre Interessentenzahl, ihren Verkauf und ihre Erträge steigern können. Die Produktreihe bedient Geschäftsformen jeder Art mit: Xsolla Pay Station und seiner Top-Antibetrugslösung, Xsolla Partner Network, Xsolla Site Builder, Xsolla Store, Xsolla Login und Xsolla Launcher. Mit Hauptsitz in Los Angeles, USA, und weltweiten Niederlassungen ist Xsolla als Händler und Verkäufer von Aufzeichnungen für bedeutende Gaming-Unternehmen wie Valve, Twitch, Ubisoft, Epic Games und PUBG Corporation tätig. Weitere Informationen finden Sie unter www.xsolla.com. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210126006129/de/ Kontakt:

Ryh-Ming Poon

Head of Global Communications

r.poon@xsolla.com Tyler Koke

Ivy Mollenkamp

DKC

tyler_koke@dkcnews.com

ivy_mollenkamp@dkcnews.com



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



27.01.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1163516 27.01.2021