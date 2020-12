1:30 | 31.12.2020

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VANCOUVER, British Columbia, Kanada --(BUSINESS WIRE)--31.12.2020-- Ynvisible Interactive Inc. (das 'Unternehmen' oder 'Ynvisible') (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) heißt Seda Evis, eine Führungskraft und Expertin für nutzerorientiertes Design und Finanzen, als neues Mitglied seines Advisory Boards willkommen. Durch die Kombination von Geschäftsexpertise, Forschungstalent und finanziellen Ressourcen will Ynvisible innovative Lösungen und Technologiestandards entwickeln, die eine unkomplizierte visuelle Schnittstelle für das Internet of Things (IoT) bereitstellen. Seda Evis tritt dem Advisory Board von Ynvisible bei, nachdem Ramin Heydarpour zum Dezember 2020 in das Board of Directors von Ynvisible aufgenommen wurde. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201230005390/ de/ Seda Evis is joining the Ynvisible Advisory Board (Photo: Business Wire) Seda Evis is joining the Ynvisible Advisory Board (Photo: Business Wire) BRANCHENFÜHRER Ynvisible hat seinen Beirat mit führenden Persönlichkeiten aus Privatwirtschaft und Forschung besetzt, die sich auf Supply Chain Management, Verpackung, Consumer Insights, Technik, Wirtschaft und Finanzen spezialisiert haben. Seda Evis verstärkt das Gremium, dem bereits Mitchell Huang, Adam Laubach, Dr. Rudi Leuschner, Sal Pellingra, Tiffany Vasilchik, Dr. Michael Okoroafor, Dr. Harlan Byker und Dr. Harri Kopola angehören. Diese inspirierenden Fachgrößen arbeiten mit gleichgesinnten Experten und Organisationen zusammen, um die Beziehungen zwischen Industrie, Regierung und Finanzpartnern zu vertiefen. Langfristig wird diese Infusion von neuen Perspektiven die gesamte Wertschöpfungskette von Ynvisible transformieren. Michael Robinson, COO bei Ynvisible, kommentiert: 'Das Potenzial von Ynvisible, Mehrwert für Aktionäre und Kunden zu schaffen, wird maßgeblich von unserer Customer Experience (CX) und unserer Fähigkeit bestimmt, unsere Produkte und Dienstleistungen schnell und iterativ aufzubauen, zu messen und dabei kontinuierlich hinzuzulernen. Es hat sich gezeigt, dass eine robuste CX-Praxis einen zwei- bis dreistelligen ROI liefern kann. Seda Evis bringt eine Fülle von kundenzentrierten Erkenntnissen mit, die wir integrieren werden, um unser künftiges Wachstum im Jahr 2021 und darüber hinaus zu unterstützen.' Seda Evis ist eine preisgekrönte Unternehmensführerin, die Strategie mit Designprozessen und nutzerorientierten Einblicken verbindet, die das Wachstum fördern. Sie entwirft neue Produkte, Dienstleistungen und Unternehmen, die Veränderungen bei Fortune-500-Unternehmen wie Amazon, Nike, Toyota, Philips, GE und Herman Miller in Gang setzen, und verfügt über die notwendige Ausdauer, diese Prozesse von der Vision bis zur Umsetzung zu führen. Seda ist Designer-in-Residence am DesignLab der University of California San Diego, das von Don Norman geleitet wird. Sie ist außerdem neues Vorstandsmitglied der Design Forward Alliance, einer gemeinnützigen Organisation, die sich für menschenzentriertes Design als Werkzeug einsetzt, um die Entwicklung von San Diego zu einer führenden Metropole für Wirtschaft, Bildung und Freizeit zu fördern. Sie hat einen Abschluss in Stadtplanung an der Middle East Technical University in Ankara, Türkei, mit dem Nebenfach Denkmalschutz sowie einen Master in Business Administration an der University of San Diego erworben. PRIVATPLATZIERUNG Ynvisible wird, vorbehaltlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von 12.857.142 Einheiten des Unternehmens (die 'Einheiten') zu einem Preis von 0,35 USD je Einheit vornehmen, um einen Bruttoerlös von 4.500.000 USD (die 'Offerte') zu erzielen, wobei jede Einheit aus einer Stammaktie am Kapital des Unternehmens ('Aktie') und einem Drittel (1/3) eines Aktienbezugsrechts ('Warrant') besteht. Für jeden ganzen Warrant kann, gemäß einer Beschleunigungsklausel, innerhalb eines Zeitraums von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum eine zusätzliche Aktie zum Ausübungspreis von 0,50 USD erworben werden. Jani-Mikael Kuusisto, Chief Executive Officer bei Ynvisible, erklärt: 'Wir sind sehr erfreut über das Interesse an unserer Offerte und die Investitionen in Ynvisible seitens mehrerer institutioneller Anleger. Diese Privatplatzierung ist noch nicht abgeschlossen und wird zusammen mit den jüngsten Ausübungen von Aktienbezugsrechten unseren Kassenstand um mehr als 5 Millionen USD stärken. Mit diesem Schritt erweitern wir unseren Handlungsspielraum erheblich und ermöglichen unserem Team, unsere Geschäftsentwicklung mit zusätzlichen Ressourcen für die Kundenbelieferung und den Kundenservice sowie einem verstärkten Fokus auf Aufbau und Monetarisierung unseres Produktgeschäfts weiter zu beschleunigen.' In Verbindung mit der Offerte werden die anwendbaren Vermittlungsgebühren für Berechtigte (i) Barprovisionen in Höhe von insgesamt 68.628 USD und (ii) insgesamt 452.280 Vermittlereinheiten umfassen. Die Vermittlereinheiten werden zu den gleichen Konditionen wie die Einheiten ausgegeben und beinhalten jeweils eine Aktie und ein Drittel (1/3) eines Warrants, der zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie zu einem Bezugspreis von 0,50 USD innerhalb von 18 Monaten ab dem Ausgabedatum berechtigt. Alle Wertpapiere, die im Rahmen der Offerte ausgegeben werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten ab Fristende in Übereinstimmung mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Der Nettoerlös aus der Offerte wird für das allgemeine Betriebskapital, die Produktentwicklung, das Marketing und die Erhöhung der Produktionskapazität verwendet. AUSÜBUNG VON AKTIENSBEZUGSRECHTEN (WARRANTS) Zu Beginn des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2020 hatte das Unternehmen 8.978.478 Warrants ausgegeben und im Umlauf, wobei jeder Warrant zum Erwerb einer Aktie zum Ausübungspreis von 0,60 USD berechtigte. Diese Warrants wurden im Rahmen von Privatplatzierungen ausgegeben, die im Januar und Juni 2019 abgeschlossen wurden. Insgesamt 1.027.505 dieser Warrants sind vor kurzem ausgeübt worden. Dabei wurde ein Erlös von 616.503 USD erzielt. ÜBER YNVISIBLE INTERACTIVE INC. Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich der Kosten und des Stromverbrauchs gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ('IoT') und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS 'Jani-Mikael Kuusisto', CEO, Ynvisible Interactive Inc. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider (gemäß den Unternehmensrichtlinien der TSX Venture Exchange) haften für die Richtigkeit und Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen und daher inhärente Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Alle Aussagen - mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten -, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen erwartet, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder können, einschließlich Aussagen über die Umsatzprognose des Unternehmens, die Umsatzkosten, die Betriebskosten sowie die Erträge aus anderen Quellen, die Geschäftsstrategie, die Pläne und Aussichten des Unternehmens, die zukünftige finanzielle oder betriebliche Leistung des Unternehmens und zukünftige Marketing- und Betriebspläne sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Erwartungen abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse erzielt oder weitgehend realisiert werden, kann keinerlei Gewährleistung dafür übernommen werden, dass sie die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem: die Auswirkungen von COVID-19, Risiken und Ungewissheiten im Zusammenhang mit der nachträglichen Feststellung zusätzlicher Kosten und der Verteilung der Kosten zwischen den Berichtszeiträumen und die Möglichkeit, dass die tatsächlichen Finanzergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von Erwartungen abweichen, die gegenwärtig in solchen Aussagen genannt werden. Lesern wird angeraten, die öffentlich zugänglichen Berichte des Unternehmens zu lesen, um eine detailliertere Darstellung der Faktoren zu erhalten, die die erwarteten zukünftigen Ergebnisse beeinflussen können. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen über den gesetzlich geforderten Rahmen hinaus öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201230005390/de/ Kontakt:

