3:40 | 05.02.2021

Business Wire News: Ynvisible Interactive Inc. stärkt seine Wachstumsstrategie mit Ernennung von Ramin Heydarpour zum Chairman of the Board



05.02.2021 / 03:40

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VANCOUVER, British Columbia --(BUSINESS WIRE)--05.02.2021-- Ynvisible Interactive Inc. (das "Unternehmen" oder 'Ynvisible') (TSXV:YNV, OTCQB:YNVYF, FRA:1XNA) freut sich, die Ernennung von Ramin Heydarpour zum Chairman of the Board of Directors mit Wirkung zum 4. Februar 2021 bekannt zu geben. Ramin Heydarpour ist Gründer und Managing Partner von Flex R&D Inc., einem Ingenieurberatungsunternehmen mit großer Erfahrung in der Entwicklung von Rolle-zu-Rolle-Verfahren und -produkten. Zuvor war er Global Vice President bei Avery Dennison, wo er die Entwicklung von innovativen Produkten in den Bereichen Lebensmittelverpackung, Markenidentität, Büro und Konsumgüter leitete. Er blickt auf eine Erfolgsgeschichte bei der Erfindung und Entwicklung neuer Produkte in vielen Anwendungsgebieten zurück, darunter flexible Verpackung, RFID-Tags und Haftetiketten, und besitzt 26 erteilte Patente. Außerdem hatte Ramin in den letzten 25 Jahren mehrere Führungspositionen bei Fortune-500-Unternehmen inne, im Rahmen derer er ein großes Spektrum an Wissen und klare Einsichten in den folgenden Bereichen erwarb: * Aufbau effektiver F&E-Organisationen und Heranziehen von technischem Nachwuchs

* Abstimmung der technischen Kompetenzen mit der Geschäftsstrategie * Zusammenbringen von unbefriedigten Marktbedürfnissen mit technischen Lösungen

* Effiziente Entwicklung und Scale-up von neuen Produkten 'Zusätzlich zu seiner Führungserfahrung bringt Ramin umfangreiche Marktkenntnisse in puncto gedruckte Elektronik, technisches Know-how und Vertriebssinn mit zu Ynvisible. Die Ernennung von Ramin zum Chairman steht im Einklang mit unserer Wachstumsstrategie, insbesondere in Nordamerika', so Michael Robinson, CEO von Ynvisible. Nach seiner direkten Empfehlung von Ramin Heydarpour, einem unabhängigen Director, als seinen Nachfolger trat Leif Ljungqvist als Chairman of the Company zurück, um sich auf seine Rolle als CEO bei ChromoGenics AB zu konzentrieren. 'Der Beitrag von Leif Ljungqvist hat Ynvisible einen wichtigen Schritt vorangebracht. Wir verdanken ihm ein neues Kompetenzzentrum und Netzwerk, die ausschlaggebend für unseren Erfolg sind. Er hat unsere Integrität und unser Durchhaltevermögen in der Branche unter Beweis gestellt. Leif hat Ynvisible maßgeblich geprägt. Wir sind ihm für seinen Einsatz und seine anhaltende Unterstützung sehr verbunden', so Jani-Mikael Kuusisto, Vice Chairman des Board of Directors des Unternehmens. ÜBER YNVISIBLE INTERACTIVE INC. EUR¯ Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich der Kosten und des Stromverbrauchs gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ('IoT') und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com. EUR¯ IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

'Michael Robinson', CEO, Ynvisible Interactive Inc. Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuten der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen und sind daher mit inhärenten Risiken und Unwägbarkeiten verbunden. Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Tatsachen sind alle Aussagen, die Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen betreffen, die der Meinung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder können, unter anderem Aussagen über die Umsatzprognose, Umsatzkosten, Betriebsausgaben und Einnahmen aus anderen Quellen des Unternehmens, die Geschäftsstrategie, Pläne und Aussichten des Unternehmens, die künftigen finanziellen oder betrieblichen Ergebnisse des Unternehmens und zukünftige Marketing- und Betriebspläne zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit verschiedenen Risiken und Unwägbarkeiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen genannten abweichen, und selbst wenn solche Ergebnisse tatsächlich erzielt oder im Wesentlichen erzielt werden, kann nicht zugesichert werden, dass die erwarteten Folgen oder Auswirkungen für das Unternehmen eintreten werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Auswirkungen durch COVID-19, Risiken und Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit zusätzlichen Kosten, die nachträglich ermittelt werden, und der Verteilung der Kosten auf die Berichtszeiträume sowie die Möglichkeit, dass die tatsächlichen finanziellen Ergebnisse nicht den Erwartungen des Unternehmens entsprechen. Die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten derzeitig erwarteten Ergebnissen abweichen. Für eine ausführlichere Erörterung von Faktoren, die sich auf die erwarteten zukünftigen Ergebnisse auswirken können, verweist das Unternehmen die Leser auf die öffentlich zugänglichen Unterlagen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, soweit dies nicht nach geltendem Recht erforderlich ist. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210204006188/de/ Kontakt:

Investor Relations

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com EUR¯



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Business Wire Pressemitteilung via mecom Mediensatellit

Schlagwort(e): Sonderthemen



05.02.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

1166105 05.02.2021