MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. VANCOUVER, Britisch-Kolumbien --(BUSINESS WIRE)--22.10.2020-- Ynvisible Interactive Inc. (das 'Unternehmen' oder 'Ynvisible') (TSX-V: YNV, FSE: 1XNA, OTCQB: YNVYF) meldet die erste kommerzielle Lieferung vollständig angepasster, im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellter gedruckter Segmentanzeigen an Pickletech, LLC, ein Technologieunternehmen, das tragbare Anzeigetafeln für Pickleball-Turniere und -Veranstaltungen bereitstellt. Eine firmeneigene mobile App dient als Fernsteuerung für die gut sichtbare Anzeige für den Innen- und Außeneinsatz. Mit der erfolgreichen Lieferung an Pickletech aus der Produktionsstätte von Ynvisible in Linköping (Schweden) wurde der bislang größte Produktionsauftrag von im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellten Displays gemessen an der Größe erteilt. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022005497/ de/ 'Wir freuen uns über diese Lieferung an Pickletech, da die Displays in realen Situationen von einem großen Publikum im praktischen Einsatz gesehen werden. Damit sind unsere Dienstleistungen im Bereich Prototyping erfolgreich und es ist uns gelungen, auf eine Rolle-zu-Rolle-Produktion elektrochromer Displays für große Flächen überzugehen. Wir können Displays vollständig auf Kundenbedürfnisse zuschneiden und in steigenden Stückzahlen liefern. Wir freuen uns über einen weiteren Kundenerfolg', sagte Tommy Hoglund, Vice President of Sales and Marketing bei Ynvisible. Lee Daniel, Lead Engineer, Pickletech, LLC, hat die segmentierten Displays gemeinsam mit Ynvisible entworfen. Aus dem Prototyping der früheren Hardware-Designs mit LEDs und ePaper zog das Unternehmen den Schluss, dass die Displays größer und kostengünstiger sein müssten, im direkten Sonnenlicht zu viel Strom verbrauchen würden und in größeren Formaten zu teuer wären. 'Mit der Technologie von Ynvisible haben wir nun speziell auf unsere Bedürfnisse zugeschnittene Displays, die im Vergleich zu unserem früheren Design 7 Mal größer sind, sowie Kosteneinsparungen von 60% gegenüber den früheren, kleineren Displays. Diese Stückkosteneinsparungen erstrecken sich über das komplette Design, das Prototyping und einen kleineren ersten Produktionslauf. Zudem sind die Displays im Vergleich zu ePaper visuell viel ansprechender. Der Wechsel der Zahlen ist fließend und das mit der ePaper-Technologie verbundene Blinken wird vermieden. Und schließlich war die Treiberschnittstelle für die Displays viel einfacher als die der ePaper-Displays. Dadurch konnten wir die Kosten weiter senken, denn wir haben das Design der weiteren, für den Betrieb der Anzeigetafel erforderlichen Elektronik vereinfacht', sagte Jarick Rager, Inhaber von Pickletech. Über Pickletech LLC Pickletech bietet eine Vielfalt von Produkten und Dienstleistungen für den Paddelsport Pickleball, eine der am weltweit schnellsten wachsenden Sportarten, darunter eine mobile Schiedsrichter-App (https://pickleballrefereeapp.com/), eine Statistik-App für Pickleball (https://pickleballstat.com/) und einen Service zur bequemen Organisation von Spielen (https://pickleup.com/. Mit der zunehmenden Bekanntheit des Spiels steigt auch der Bedarf an einer fortschrittlicheren Lösung für die Punktevergabe. Mit den neuen Anzeigetafeln am Spielfeldrand können Zuschauer stärker eingebunden und Turnierveranstalter als Organisatoren von Topevents etabliert werden. Die von Pickletech, LLC, entwickelten Anzeigetafeln werden in den kommenden Monaten wesentlicher Bestandteil aller großen Pickleball-Turniere und -Veranstaltungen sein. Über Ynvisible Interactive Inc. Ynvisible strebt eine Führungsrolle im aufstrebenden Sektor der gedruckten und flexiblen Elektronik an. Angesichts der Vorteile hinsichtlich der Kosten und des Stromverbrauchs gegenüber konventioneller Elektronik ist die gedruckte Elektronik ein Schlüsselfaktor für die massenhafte Verbreitung des Internets der Dinge ('IoT') und von Smart Objects. Ynvisible verfügt über Erfahrung, Know-how und geistiges Eigentum bei elektrochromen Materialien, Tinten und Systemen. Die interaktiven gedruckten Grafiklösungen von Ynvisible erfüllen den Bedarf an universell einsetzbaren, benutzerfreundlichen elektronischen Anzeigen und Indikatoren für intelligente Alltagsgegenstände, IoT-Geräte und Umgebungsintelligenz (intelligente Oberflächen) mit sehr niedrigem Stromverbrauch. Ynvisible bietet Markeninhabern, die intelligente Objekte und IoT-Produkte entwickeln, eine Kombination aus Dienstleistungen, Materialien und Technologien. Weitere Informationen über Ynvisible finden Sie unter www.ynvisible.com IM NAMEN DES VORSTANDS

'Jani-Mikael Kuusisto', CEO, Ynvisible Interactive Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsorgane (gemäß entsprechender Begriffsbestimmung in den Statuen der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als 'zukunftsgerichtete' Aussagen gedeutet werden können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Wörter 'erwartet', 'plant', 'antizipiert', 'glaubt', 'beabsichtigt', 'schätzt', 'projiziert', 'potentiell' und ähnliche Ausdrücke kenntlich gemacht werden, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten 'werden', 'würden', 'könnten', 'könnten' oder 'sollten'. Obwohl Ynvisible Interactive Inc. davon ausgeht, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf begründeten Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können sich erheblich von denen in zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements von Ynvisible Interactive Inc. zum Zeitpunkt der Äußerung der Aussagen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Ynvisible Interactive Inc. keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser zukunftsgerichteten Aussagen, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20201022005497/de/ Kontakt:

Jarick Rager, Inhaber

Pickletech, LLC

jrager@keysys.io Investor Relations

+1 778-683-4324

ir@ynvisible.com



