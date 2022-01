11.01.2022 / 07:20



* Bietet ein Preissystem, das kritische Preislogik ausführen kann, um Preise in Echtzeit für jede kommerzielle Anwendung zu berechnen und zu liefern

* Einfache Skalierbarkeit bei hohem Aufkommen von Preisaufrufen sowie Flexibilität bei der Änderung von Preisstrategien und -logik nach Bedarf

* Automatisierung von Verhandlungen, Gegenangeboten und Genehmigungen

AUSTIN (Texas, USA) --(BUSINESS WIRE)--11.01.2022--

Zilliant, der Branchenführer für intelligente B2B-Preisoptimierungs-, Preismanagement- und Vertriebssteuerungssoftware, stellte heute die Real-Time Pricing Engine(TM) vor, ein neues Produkt, mit dem Business-to-Business (B2B) -Unternehmen Preise in Echtzeit berechnen und an jedes kommerzielle System liefern können.

Die Ausführung der Preislogik und die Bereitstellung von Preisen in Echtzeit für digitale Handelskanäle übersteigt oft die Möglichkeiten der bestehenden Preisgestaltungssysteme vieler Unternehmen. Die Zilliant Real-Time Pricing Engine(TM) erfüllt den wachsenden Bedarf an einer schnelleren, robusteren Methode zur Handhabung der Preisgestaltungsanforderungen von komplexen Omnichannel-B2B-Unternehmen. Die hochverfügbare, leistungsstarke REST-API der Lösung mit einer garantierten Betriebszeit von 99,99 % führt komplexe Preislogik sofort aus und führt komplexe Berechnungen durch, einschließlich externer Datenabfragen, um Preise an jede ERP-, CRM-, CPQ-, eCommerce-Plattform oder mobile Anwendung zu liefern.

"Wir haben uns zum Ziel gesetzt, unsere Kunden dabei zu unterstützen, intelligenten Handel im digitalen Zeitalter zu betreiben, und die Real-Time Pricing Engine(TM) ist eines der effektivsten Tools, um dies zu erreichen", so Greg Peters, President und Chief Executive Officer von Zilliant. "Unternehmen, die eine dynamischere Preisgestaltung anstreben, sind nicht mehr durch die Einschränkungen von Altsystemen eingeschränkt. Mit Echtzeit-Pricing können sie komplexe Preisberechnungen in Millisekunden durchführen."

Der Aufschwung des digitalen B2B-Handels erfordert eine Preisgestaltung in Echtzeit

Gartner hat die Preisgestaltung als eine der wichtigsten Funktionskomponenten einer Handelsplattform genannt. In dem Bericht "Harness the Core Capabilities of a Digital Commerce Platform" stellt Gartner fest, dass die Preisgestaltung "möglicherweise in Echtzeit erfolgen muss, wenn die Preisgestaltung sehr dynamisch ist. Echtzeit-Integrationen in ERP sind mit Leistungsrisiken behaftet, so dass häufig Caching-Schichten oder andere Formen des ERP-Schutzes eingesetzt werden müssen. [Die Interaktion der Preisgestaltung mit Werbemaschinen kann komplex sein und muss mit Vorsicht angegangen werden. Das Preismanagement ist ein Bereich, der immer ausgefeilter wird und immer mehr Störungen verursacht. Um die Vorteile von Innovationen nutzen zu können, werden häufig Punktlösungen von Drittanbietern benötigt.^2

"36 % der B2B-Einkäufer geben an, dass die Unfähigkeit, online den besten Preis zu erzielen, ein wesentliches Hindernis für mehr Geschäfte über den digitalen Handelskanal darstellt", so Mark Lewis, Senior Research Director bei Gartner, in einem Bericht.^1 "Um diese potenziellen Käufer zu entlasten, ist der Einsatz einer KI-gesteuerten, echtzeit- und wertbasierten Preisfindungsmaschine unerlässlich, die den Wettbewerb, das Kundenprofil, die Lagerverfügbarkeit usw. berücksichtigen kann, um den besten Preis für jede Kaufsituation zu ermitteln. Nicht alle Kunden müssen die gleichen Preise sehen. Dieses Modell wird erfolgreich eingesetzt, um die Gewinne von Fluggesellschaften, Hotels und Autovermietungen zu optimieren. In dieser Situation müssen die Kunden verstehen, dass sie einen Spotpreis sehen, der steigen oder fallen kann. Das Wichtigste ist, dass sie unabhängig von der Interaktion mit dem Vertriebskanal denselben Spotpreis erhalten."^1

Die Zilliant Real-Time Pricing Engine(TM) 'EUR in Verbindung mit dem Zilliant Price Manager(TM) 'EUR erfüllt den Bedarf an einer Punktlösung eines Drittanbieters zur effektiven Verwaltung und Unterbringung der Preislogik und zur zuverlässigen Berechnung und Bereitstellung des richtigen Preises für einen Kunden in Echtzeit. In der Praxis löst jede Transaktion oder Angebotsanfrage eine komplexe Preisbildung oder -suche aus, um den richtigen Preis zusammen mit den dazugehörigen Steuern, Gebühren und Rabatten zu ermitteln. Darüber hinaus gibt es eine Vielzahl von Szenarien, die eine bedarfsgerechte Preisgestaltung erfordern; es ist nicht ungewöhnlich, dass täglich Zehntausende von Preisanfragen über verschiedene Kanäle durch ein Unternehmen fließen. Mit der Real-Time Pricing Engine(TM) und dem Price Manager(TM) können Unternehmen die Geschwindigkeit, Genauigkeit und Konsistenz der Preisgestaltung - sowie den Prozess der Preisverhandlung - erheblich steigern, indem sie Verhandlungen, Gegenangebote und Genehmigungen auf der Grundlage vordefinierter Parameter automatisieren.

Erfahren Sie mehr über Echtzeit-Preise und die Zilliant Real-Time Pricing Engine(TM).

^1Gartner, "Increase Profits and Delight Buyers by Becoming a Digital-First, Omnichannel B2B Seller", Mark Lewis, 1. April 2021.

^2Gartner, "Harness the Core Capabilities of a Digital Commerce Platform", Mike Lowndes, Christina Klock, veröffentlicht am 4. September 2019 und aufgefrischt am 9. Februar 2021.

Gartner Haftungsausschluss:

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und wird hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Über Zilliant

Zilliant unterstützt den intelligenten Handel für B2B-Unternehmen, indem wir ihre Geschäftsstrategien mit einer effektiven Umsetzung verbinden. Unsere branchenführende Preisoptimierungs-, Management- und Vertriebssteuerungssoftware ermöglicht profitables Wachstum, indem sie die Art und Weise verändert, wie unsere Kunden Daten zur Preisgestaltung und zum Verkauf in traditionellen und digitalen Kanälen nutzen. Zilliant's Data Science, Cloud-native Software und die Leidenschaft für den Kundenerfolg liefern den höchsten ROI, die schnellste Time-to-Value und die höchste Kundenzufriedenheit. Erfahren Sie mehr darüber, wie Zilliant den intelligenten Handel unterstützt, unter www.zilliant.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Kontakt:

Treble

Matt Grant

zilliant@treblepr.com

Danielle Schulz-Behrend

dschulzbehrend@zilliant.com