06.01.2021

Zyxel 10G PON IAD erhält BBF.247-Zertifizierung vom Broadband Forum



06.01.2021

MITTEILUNG UEBERMITTELT VON BUSINESS WIRE. FUER DEN INHALT IST ALLEIN DAS BERICHTENDE UNTERNEHMEN VERANTWORTLICH. Akkreditierung verpflichtet Zyxel zur weltweit beschleunigten Einführung von Glasfasernetzen KOPENHAGEN, Dänemark --(BUSINESS WIRE)--05.01.2021-- Zyxel Communications hat bekannt gegeben, dass das WiFi-6-Vorzeigeprodukt des Unternehmens, das AX7501-B0, das internationale BBF.247-GPON-Zertifizierungsprogramm des Broadband Forum erfolgreich abgeschlossen hat und XGS-PON-zertifiziert ist. 'Das BBF.247-Zertifizierungsprogramm des Broadband Forum legt den Industriestandard fest, wenn es um die Interoperabilität von Daten und Technologien für Anbieter geht', sagte James Harris, Produktleiter für EMEA bei Zyxel Communications. 'Diese Zertifizierung beschleunigt die IOP-Integration für bereits installierte OLTs verschiedener Anbieter und gibt den Betreibern die Sicherheit, auch größere und komplexere Bereitstellungen umzusetzen und dennoch die Fluktuation zu reduzieren.' Durch die Nutzung der OPAL-Software von Zyxel, die bereits in Millionen von Geräten eingesetzt wird, unterstützt das AX7501 Anbieter dabei, neue Technologien schnell und einfach zu implementieren und zu migrieren. Zusätzlich zu den technischen Fähigkeiten des AX7501 ist die BBF.247-Zertifizierung von Zyxel bezeichnend für die Glasfaser-Zugangslösungen der nächsten Generation des Unternehmens. Das BBF.247-Zertifizierungsprogramm des Broadband Forum hat dazu beigetragen, den Weg für neue Breitbandtechnologien zu ebnen, indem es eine Vielzahl von ONUs adressiert und unterschiedliche VLAN-Profile und -Funktionen testet. Die Zertifizierung von ONU-Geräten gewährleistet die Einhaltung der Spezifikationen TR-156 und TR-280 des Broadband Forum sowie der G.998-GPON-Standards der Internationalen Fernmeldeunion. Über AX7501 Zyxel AX7501 10G Fiber PON IAD unterstützt 10GbE-LAN mit einem dedizierten 'SFP+'-Gehäuse und ermöglicht so die nächste Generation von 10G-Active-Fiber/ XGS-PON/Ethernet-Funktionalität. Das AX7501 bietet eine Glasfaserverbindung mit niedriger Latenz und ultrahoher Geschwindigkeit für ein unübertroffenes Benutzererlebnis, das durch die neueste WiFi-6-Technologie ermöglicht wird. Das AX7501 verfügt über vollständig EasyMesh-kompatible 'Zyxel MPro Mesh(TM)'-Lösungen, die eine sich selbst anpassende, einfach zu verwaltende WLAN-Abdeckung in der ganzen Wohnung bieten. Die TR-069-Standardmanagement-Spezifikationen senken die Betriebskosten, indem sie es Anbietern ermöglichen, Client-Geräte aus der Ferne zu konfigurieren, zu überwachen und zu diagnostizieren. Verfügbarkeit AX7501 ist derzeit für Anbieter in ganz Europa, Nahost und Afrika verfügbar. Anbieter können ihre lokalen Ansprechpartner von Zyxel Communications kontaktieren, um mehr über die Verfügbarkeit zu erfahren, oder eine E-Mail an isp@zyxel.eu senden. Weitere Informationen über AX7501 finden Sie hier. Über Zyxel Communications Zyxel Communications bietet technologische Innovationen und verbindet die Welt seit über 30 Jahren mit dem Internet. Ganz gleich, ob der Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen hergestellt wird, bietet Zyxel Communications ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, mit dem Anbieter dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus sind. Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab. [CT] Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news /home/20210105006008/de/ Kontakt:

Kontaktperson für Medien

Birgitte Dolevert Larsen

Zyxel Communications

birgitte.larsen@zyxel.eu

+45 2085 9223



