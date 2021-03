7:00 | 04.03.2021

Corestate-Tochter Hannover Leasing sorgt für nahtlosen Mieterwechsel auf 15.000 m² in Amsterdamer Bürokomplex 'Piet Hein Buildings' Vermietungserfolg in schwierigem Marktumfeld dank professionellem Asset Management

Vollvermietung von rund 32.000 m² und solider, diversifizierter Mieterstamm

Wachstumsunternehmen Takeaway.com neuer Ankermieter der Top-Immobilie Frankfurt, 04. März 2021. Hannover Leasing, eine Tochter des Immobilien-Investmentmanagers Corestate, hat in dem von ihr verwalteten Top-Bürokomplex "Piet Hein Buildings" in Amsterdam eine zum 30. Juni freiwerdende Großfläche von knapp 15.000 m² trotz des derzeit herausfordernden Büromarkts nahtlos an Takeaway.com vermietet. Das 2013 fertiggestellte Gebäude war im Rahmen eines von Hannover Leasing strukturierten Club Deals Ende 2016 erworben worden. Michael Kitzing, Head of Asset Management bei Hannover Leasing: "Wir haben diese prominente Immobilie im Herzen Amsterdams mit unserer langjährigen Erfahrung im aktiven Asset Management für unsere Kunden zu einem profitablen Renditeobjekt entwickelt. Nur weil wir frühzeitig begonnen haben den Markt zu sondieren und über ein wirklich schlagkräftiges Team mit bestem Marktzugang in den Benelux-Ländern verfügen, konnten wir die oftmals anfallenden Leerstandskosten vermeiden. Mit Takeaway.com haben wir zudem ein wachstumsstarkes Unternehmen als Mieter lokalisiert, das "Piet Hein Buildings" zu seiner Hauptniederlassung entwickeln will." Das im Zentrum von Amsterdam gelegene Objekt "Piet Hein Buildings" mit rund 32.000 Quadratmetern Mietfläche und 366 Parkplätzen liegt nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt. Seine einzigartige Lage bietet den Nutzern alle Vorteile von Büroflächen im Stadtzentrum, eine hervorragende Anbindung mit allen öffentlichen Verkehrsmitteln, ergänzt durch eine hervorragende Erreichbarkeit mit dem Auto. Der Komplex ist vollvermietet und verfügt über einen soliden, diversifizierten Mieterstamm. Takeaway.com ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomiebetriebe mit Sitz in Amsterdam. Der derzeitige Ankermieter der neu vermieteten Fläche ist Booking.com.

