Pressemitteilung Deutsche Biotech Innovativ AG: Erste Investition in das Biomarker-Unternehmen SphingoTec GmbH Hennigsdorf, 19. August 2020 - Gemeinsam mit anderen Investoren hat die Deutsche Biotech Innovativ AG (DBI AG) (WKN: A0Z25L/ ISIN: DE000A0Z25L1) mit dem in Hennigsdorf ansässigen Biomarker- und Diagnostikunternehmen SphingoTec GmbH (SphingoTec) einen Wandeldarlehensvertrag geschlossen. Ziel der SphingoTec ist es, durch den Einsatz von innovativer Diagnostik die Patientenversorgung zu verbessern und damit einhergehend die Gesundheit und Lebensqualität für alle betroffenen zu steigern. Hierzu entwickelt und vertreibt SphingoTec in-vitro-diagnostische Tests für neuartige und patentgeschützte Biomarker und schließt so schwerwiegende diagnostische Lücken in der Akut- und Intensivmedizin. Ralf Jakobs, CFO der DBI AG führt hierzu aus: "Der Wandeldarlehensvertrag mit der SphingoTec GmbH ist ein erster Schritt zur Weiterentwicklung unseres Beteiligungsportfolios. Auf Grund der Leistungen von SphingoTec bei der Entwicklung und Vermarktung von Tests für neuartige Biomarker und deren Bedeutung für das Gesundheitswesen wie auch für die biopharmazeutischen Industrie ist diese Investition ein sinnvoller strategischer Schritt und erklärt unser großes Interesse. Die von SphingoTec entwickelten Biomarker werden auch von unserem Beteiligungsunternehmen Adrenomed AG eingesetzt. Nach diesem ersten Schritt planen wir weitere gezielte Investitionen zum Aufbau von wechselseitig partizipierenden Beteiligungen im Portfolio der DBI AG. Dies wird uns helfen, sowohl in Exit- als auch in Go-to-Market-Szenarien optimale Ergebnisse zu erzielen". SphingoTec vermarktet seine CE-zertifizierten Tests für die schnelle und patientennahe Diagnose der Nierenfunktion, der Endothelfunktion und der Herzdepression. SphingoTecs neuartige Biomarker, die bisher unbekannte Krankheitsmechanismen bei lebensbedrohlichen Krankheiten abbilden, wurden bereits in mehr als 100.000 Patienten klinisch geprüft und wurden vor kurzem auch bei der Diagnose und Überwachung von schwerem COVID-19 Fällen getestet. Die von SphingoTec entwickelten und vermarkteten Biomarker ermöglichen es lebensbedrohlichen Erkrankungen wie u.a. Sepsis, septischem Schock, akutem Herzversagen und akutem Nierenversagen klinisch frühzeitig differenzierter zu diagnostizieren. Sie helfen ferner, diese Krankheiten und den jeweiligen Krankheitsverlauf genau vorherzusagen und in Echtzeit zu verfolgen und damit einen entscheidenden Beitrag zur besseren Behandlung der Patienten zu liefern. Diese Mitteilung enthält ausdrücklich oder implizit bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen, die die Geschäftstätigkeit der DBI AG oder die Entwicklung ihrer Aktie betreffen. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen spiegeln die Meinung der DBI AG zum Zeitpunkt dieser Mitteilung wider und beinhalten bestimmte bekannte und unbekannte Risiken. Die von der DBI AG tatsächlich erzielten Ergebnisse oder die Entwicklung des Aktienkurses können wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen oder Entwicklungen abweichen, die im Rahmen der zukunftsbezogenen Aussagen gemacht werden. Die DBI AG ist nicht verpflichtet, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren.





