20:01 | 04.02.2021

Deutsche Biotech Innovativ AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat



DGAP-Media / 04.02.2021 / 20:01

Pressemitteilung Deutsche Biotech Innovativ AG: Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat Hennigsdorf, 04. Februar 2021 Dr. Andreas Bergmann hat sein Amt als Mitglied des Vorstands der Deutsche Biotech Innovativ AG (DBI AG) (WKN: A0Z25L/ ISIN: DE000A0Z25L1) mit Wirkung zum 30. Januar 2021 niedergelegt, um seine Arbeitskraft verstärkt seinen operativen Aufgaben bei Gesellschaften zu widmen, in die die DBI AG investiert hat (AdrenoMed AG, Hennigsdorf, SphingoTec GmbH, Hennigsdorf). Herr Dr. Bergmann ist über seine Gesellschaft NeuroPep GmbH als einer der drei Hauptaktionäre an der DBI AG beteiligt und beabsichtigt, auch weiterhin beteiligt zu bleiben. Das Aufsichtsratsmitglied Dr. Metod Miklus hat seine Bereitschaft erklärt, in den Vorstand der DBI AG zu wechseln. Er hat zu diesem Zweck sein Amt als Mitglied des Aufsichtsrats mit Wirkung zum 30. Januar 2021 niedergelegt. Der Vorstand hat die dadurch notwendig werdende gerichtliche Ergänzung des Aufsichtsrats der DBI beantragt. Sobald die gerichtliche Bestellung erfolgt ist, wird der Aufsichtsrat über die Bestellung von Herrn Dr. Miklus zum Vorstandsmitglied beschließen.





Kontakt:

Herr Dr. Metod Miklus Kontakt:Herr Dr. Metod Miklus



Ende der Pressemitteilung



Emittent/Herausgeber: Deutsche Biotech Innovativ AG

Schlagwort(e): Unternehmen



04.02.2021 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Deutsche Biotech Innovativ AG Neuendorfstrasse 15a 16761 Hennigsdorf Deutschland Telefon: 0049 3302 20778 24 Fax: 0049 3302 20778 15 E-Mail: m.miklus@dbi-ag.de Internet: www.dbi-ag.de ISIN: DE000A0Z25L1 WKN: A0Z25L Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt EQS News ID: 1166060

Ende der Mitteilung DGAP-Media 1166060 04.02.2021