DGAP-Adhoc: ​​​​​​​Solutiance AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums erfolgreich ab

DGAP-Ad-hoc: Solutiance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

​​​​​​​Solutiance AG schließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht zur Finanzierung des weiteren Wachstums erfolgreich ab



15.03.2021 / 18:53 CET/CEST

Potsdam, 15.03.2021 - Die Solutiance AG (ISIN DE0006926504) hat die Bezugsrechtskapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital zur Wachstumsfinanzierung erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt wurden 1.069.219 Stückaktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,35 platziert. Durch die Kapitalerhöhung fließt der Solutiance AG ein Bruttoemissionserlös in Höhe von rund EUR 1,44 Mio. zu. Nach Eintragung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister der Gesellschaft erhöht sich das Grundkapital der Solutiance AG von EUR 6.449.415,00 um EUR 1.069.219,00 auf EUR 7.518.634,00. 15.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

