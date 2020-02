17:52 | 17.02.2020

DGAP-Adhoc: adesso SE: Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2019 werden nach gutem Schlussquartal voraussichtlich übertroffen

adesso SE: Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2019 werden nach gutem Schlussquartal voraussichtlich übertroffen



17.02.2020 / 17:52 CET/CEST

adesso SE: Umsatz- und EBITDA-Prognose für 2019 werden nach gutem Schlussquartal voraussichtlich übertroffen Nach einem guten Schlussquartal mit größeren Lizenzerlösen der in|sure Produktfamlie, einer wieder spürbar anziehenden Auslastung im IT-Servicegeschäft der Muttergesellschaft adesso SE sowie einem höher als erwarteten Konsolidierungseffekt aus IFRS 16 wird voraussichtlich die Gesamtjahresprognose 2019 für das operative Ergebnis EBITDA (40 bis 45 Mio. EUR) übertroffen. Bei einem voraussichtlichen Umsatz von 449 Mio. EUR wird mit einem EBITDA in Höhe von 46 Mio. EUR gerechnet. Basis der Einschätzung sind die bisherigen Erkenntnisse aus der Konzernabschlusserstellung. Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen sind auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.adesso-group.de/leistungskennzahlen/ veröffentlicht.



Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

Kontakt:

Martin Möllmann

Manager Investor Relations

Tel.: +49 231 7000-7000

E-Mail: ir@adesso.de

