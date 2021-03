11:46 | 12.03.2021

12.03.2021

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Frankfurt am Main, 12. März 2021 - Vorstand und Aufsichtsrat der Advanced Bitcoin Technologies AG (ABT, ISIN: DE000A2YPJ22) haben auf Basis des Genehmigten Kapitals eine Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts im Gesamtvolumen von 819.962 Euro durch Ausgabe von insgesamt 409.981 neuen Aktien zu einem Bezugspreis in Höhe von 2,00 Euro je neuer Aktie zur 100%igen Übernahme der savedroid AG beschlossen. Die neu ausgegebenen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien haben einen nominalen Anteil am Grundkapital von je 1,00 Euro. Damit wird das Grundkapital der Gesellschaft um 409.981 Euro von 20.304.673 Euro auf 20.714.654 Euro erhöht. § 4 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) sowie § 5 Abs. 1 (Genehmigtes Kapital) der Satzung werden entsprechend angepasst. Durch diese Sachkapitalerhöhung erhöht die Advanced Bitcoin Technologies AG ihre Beteiligung an der savedroid AG von 98,62% auf 100,00% und schließt damit die Übernahme der savedroid AG ab. Damit hält die Gesellschaft von den insgesamt 63.125 Aktien künftig 63.124 Aktien des Grundkapitals der savedroid AG, während eine Aktie beim Ankerinvestor der Advanced Bitcoin Technologies AG, der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz, verbleibt. Im Zuge der Sachkapitalerhöhung übernimmt die Advanced Bitcoin Technologies AG ebenfalls Forderungen von ehemaligen Mitarbeitern aus deren Beteiligungen am bestehenden virtuellen Aktienoptionsprogramm der savedroid AG. Investorenkontakt

Die Advanced Bitcoin Technologies AG ist eine Holding-Gesellschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Welten von Fiat-, Krypto- und Digital-Währungen miteinander zu verbinden und Geschäfts- und Privatkunden einfache, sichere, schnelle und preiswerte Zahlungstransaktionen zu ermöglichen. Dazu fokussiert sich die Advanced Bitcoin Technologies AG auf den Aufbau einer innovativen Multiwährungstransaktionsplattform. Möglich wird dies durch die Verbindung von traditionellen Zahlungsmitteln mit virtuellen, frei programmierbaren Währungen auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), die Transaktionen im Zahlungsverkehr im Vergleich zu Bargeld schneller, kostengünstiger und sicherer machen. Zur Advanced Bitcoin Technologies AG gehören die savedroid AG sowie die savedroid FL GmbH in Liechtenstein, die savedroid NL B.V. in den Niederlanden und die savedroid LUX S.A. in Luxemburg. Mit ihrer Börsennotierung im Freiverkehr der Börsen Düsseldorf und Hamburg verfolgt die Advanced Bitcoin Technologies AG das Ziel, Investoren am globalen Trend im Bereich Krypto- und Digital-Währungen partizipieren zu lassen. Mehr Informationen: www.abt-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1175227 12.03.2021 CET/CEST