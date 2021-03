22:53 | 04.03.2021

DGAP-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

DGAP-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Kryptowährung / Blockchain/Kapitalerhöhung

Advanced Blockchain AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert



04.03.2021 / 22:53 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Frankfurt am Main, 04.03.2021 - Die Advanced Blockchain AG (WKN: A0M93V, ISIN: DE000A0M93V6; Börse: Düsseldorf (Primärmarkt)) hat ihre am heutigen Tag beschlossene Kapitalerhöhung von EUR 3.150.000,00 auf bis zu EUR 3.381.000,00 durch Ausgabe von bis zu 231.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden genehmigten Kapitals und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre erfolgreich beendet.



Die insgesamt 231.000 neuen Aktien wurden im Wege einer Privatplatzierung ausschließlich bei qualifizierten Investoren zu einem Platzierungspreis von EUR 16,65 je Aktie platziert. Das Bruttoemissionsvolumen betrug damit rund EUR 3.846.150,00 Mio.

Die Transaktion wurde von der mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG begleitet. 04.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Blockchain AG Chausseestraße 86 10115 Berlin Deutschland Telefon: 030403669510 Fax: 030403669511 E-Mail: info@advancedblockchain.com Internet: www.advancedblockchain.com ISIN: DE000A0M93V6 WKN: A0M93V Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1173344

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1173344 04.03.2021 CET/CEST