18:45 | 12.03.2021

DGAP-Adhoc: AGRARIUS AG: Wertberichtigung von Krediten

12.03.2021 / 18:45 CET/CEST

Neu-Anspach, 12. März 2021 - Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung im Jahr 2020 der rumänischen Tochtergesellschaft Tomtim Tomnatic SRL hat der Vorstand vorsorglich eine nicht liquiditätswirksame Wertberichtigung in nominaler Höhe von rund 1 Mio. Euro, das entspricht 25 % der offenen Kredite an die Tochtergesellschaft, beschlossen. Weiterhin soll ein Debt Equity Swap bei der Tochtergesellschaft Tomtim Tomnatic SRL zur Erhöhung und damit dem Ausgleich des derzeitig negativen Eigenkapitals vorgenommen werden. Daher sollen Darlehensforderungen in Anteile an der Tochtergesellschaft umgewandelt werden. Zudem wird ein erneuter Impairment Test für die Tochtergesellschaft Tomtim Tomnatic SRL vom Vorstand beauftragt, der die Werthaltigkeit der Beteiligung überprüfen wird. Der Konzernjahresabschluss wird zurzeit erstellt.

Kerngeschäft der AGRARIUS AG ist die professionelle Bewirtschaftung von Agrarflächen. Der regionale Fokus liegt dabei auf Rumänien, das mit 9,4 Mio. Hektar Ackerland zu den größten Agrarstaaten der Europäischen Union gehört. Die bewirtschaftete Fläche beträgt inzwischen über 6.000 Hektar Ackerland. Das AGRARIUS Management besteht aus Agrarfachleuten und Unternehmern mit langjähriger Expertise. Die AGRARIUS Aktie ist im Basic Board an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Weitere Informationen unter: www.agrarius.de. 12.03.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

