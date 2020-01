13:39 | 24.01.2020

(Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR) aifinyo AG meldet Einbringung der Decimo GmbH Dresden, 24. Januar 2020 - Die aifinyo AG (ISIN DE000A2G8XP9) verkündet den offiziellen Zusammenschluss mit der Decimo GmbH. Das Amtsgericht Dresden hat die Einbringung der Decimo GmbH in die aifinyo AG mit Wirkung zum heutigen Tag vollzogen. Am 21. Juni 2019 hatte die aifinyo AG eine Absichtserklärung (Letter of Intent) mit Vertretern sämtlicher Gesellschafter der Decimo GmbH unterzeichnet. Ziel war die Übernahme von 100% der Gesellschaftsanteile an der Decimo GmbH durch die aifinyo AG. Die Übernahme wurde im Zuge einer Sachkapitalerhöhung durch Ausgabe von 837.562 neuen Aktien durchgeführt. Hierfür hatte der Vorstand der aifinyo AG bereits am 19. August 2019 den entsprechenden Kapitalerhöhungs-Beschluss aus genehmigten Kapital gefasst. Die finale Umsetzung des Zusammenschlusses stand unter der aufschiebenden Bedingung der Zustimmung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht und des Aufsichtsrates der aifinyo AG. Beide Zustimmungen wurden 2019 wie erwartet noch erteilt. Das Amtsgericht Dresden hat nun die Einbringung der Decimo GmbH als weitere Tochtergesellschaft der aifinyo AG vollzogen. Durch den Zusammenschluss beider Unternehmen mit gemeinsam über 2.000 aktiven Kunden und einem jährlichen Transaktionsvolumen von über EUR 300 Mio. sollen Synergien im operativen Geschäft und insbesondere beim Thema Digitalisierung geschaffen werden. Zudem werden erhebliche Vorteile im Betreiben einer gemeinsamen Technologieplattform erwartet. Damit soll der Ausbau des Serviceangebots sowie ein noch schnelleres Wachstum erreicht werden. Über die aifinyo AG Als digitaler Finanzdienstleister bietet die aifinyo AG innovative, aufeinander abgestimmte Finanzierungslösungen speziell für Startups, Freiberufler und mittelständische Unternehmen aus einer Hand. Durch alternative Finanzierungslösungen in Form von Factoring, Finetrading, Leasing und Inkasso hat sich das Unternehmen als Mission gesetzt, Unternehmer mit mehr Liquidität zu mehr Erfolg zu begleiten. Die Aktien der aifinyo AG sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Weitere Informationen: Audrey Stein

