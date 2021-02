15:11 | 02.02.2021

DGAP-Adhoc: AlzChem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 1 Mio. Euro

DGAP-Ad-hoc: AlzChem Group AG / Schlagwort(e): Aktienrückkauf

AlzChem Group AG beschließt Aktienrückkauf für bis zu 1 Mio. Euro



02.02.2021 / 15:11 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Trostberg, 2. Februar 2021 - Der Vorstand der AlzChem Group AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats und in Übereinstimmung mit der ihm von der Hauptversammlung vom 14. Mai 2019 erteilten Ermächtigung beschlossen, ab dem 8. Februar 2021 über einen Zeitraum von maximal zwölf Monaten bis zu 50.000 Stückaktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu 1 Mio. Euro (exkl. Erwerbsnebenkosten) über die Börse zurückzukaufen. Der Rückkauf erfolgt zu dem Zweck, eine aus Sicht der Gesellschaft günstige Akquisitionswährung zu erwerben; die Verwendung der Aktien zu anderen gesetzlich zulässigen, von der Ermächtigung der Hauptversammlung abgedeckten Zwecken ist damit nicht ausgeschlossen. Die weiteren Details des Rückkaufprogramms werden unmittelbar vor dessen Beginn gesondert bekanntgegeben.



Sabine Sieber

Leitung Investor Relations & Kommunikation

+49 8621 86-2888 02.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AlzChem Group AG Dr.-Albert-Frank-Str. 32 83308 Trostberg Deutschland Telefon: +498621862888 Fax: +49862186502888 E-Mail: ir@alzchem.com Internet: www.alzchem.com ISIN: DE000A2YNT30 WKN: A2YNT3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Stuttgart EQS News ID: 1165192

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1165192 02.02.2021 CET/CEST