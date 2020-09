20:15 | 14.09.2020

DGAP-Adhoc: Amadeus FiRe AG kauf 100% der Anteile an der GFN AG

Amadeus FiRe AG kauf 100% der Anteile an der GFN AG



14.09.2020 / 20:15 CET/CEST

Die Amadeus FiRe AG (ISIN DE0005093108) hat heute einen Kaufvertrag über 100% der Anteile an der GFN AG, Heidelberg, abgeschlossen. GFN ist als Bildungsanbieter fokussiert auf den Markt der geförderten Erwachsenenbildung und dabei primär spezialisiert auf IT-Funktionen. GFN wird im Jahr 2020 voraussichtlich einen Umsatz von rund 25 Millionen Euro bei einem neutralen operativen Ergebnis erreichen. Der Kaufpreis liegt bei rund 6 Millionen Euro. Der Vorstand ist überzeugt, GFN nachhaltig profitabel entwickeln zu können, unter anderem durch Einbezug der hohen marktspezifischen System- und Prozesskompetenz im Weiterbildungssegment der Amadeus FiRe Gruppe. Darüber hinaus ist die Akquisition ein weiterer Schritt, dem Fachkräftemangel im Bereich Personaldienstleistungen, insbesondere bei IT-Funktionen, zu begegnen. 14.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

