DGAP-Adhoc: asknet Solutions AG nimmt Gespräche mit strategischem Partner auf

DGAP-Ad-hoc: asknet Solutions AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

asknet Solutions AG nimmt Gespräche mit strategischem Partner auf



asknet Solutions AG nimmt Gespräche mit strategischem Partner auf Karlsruhe, 5. Januar 2021 - asknet Solutions AG (Ticker symbol: ASKN, ISIN: DE000A2E3707, WKN: A2E370) gibt hiermit bekannt, dass sie Gespräche mit einem strategischen Investor über eine mögliche Partnerschaft und eine Kapitalbeteiligung aufgenommen hat. Im Rahmen der strategischen Partnerschaft würde der Investor seine Produkte und Technologien über asknets Vertriebskanäle in den europäischen Märkten vermarkten und verkaufen. Neben der langfristigen strategischen Partnerschaft könnte der Investor bis zu 20% der Anteile an der asknet Solutions AG von den bestehenden Aktionären erwerben.

