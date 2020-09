18:20 | 11.09.2020

DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des Nach-rangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet werden.

DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Absichtserklärung

AutoBank AG: Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des Nach-rangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet werden.



11.09.2020 / 18:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art 17 MAR: Absichtserklärung (Letter of Intent) für Kapitalerhöhung bei Beteiligungsgesellschaft adesion Factoring GmbH unterzeichnet. Mittel aus der Kapitalerhöhung würden für Rückführung der stillen Beteiligung und des Nachrangdarlehens von Autobank AG an adesion Factoring GmbH verwendet werden. Autobank AG ist gegenwärtig mit 36 % am Stammkapital von adesion Factoring GmbH beteiligt. Außerdem hält Autobank AG an adesion Factoring GmbH eine stille Beteiligung im Betrag von EUR 1.500.000,00 und ein Nachrangdarlehen im Betrag von EUR 360.000,00. Autobank AG und die weiteren Gesellschafter von adesion Factoring GmbH (P31 Management GmbH, Nörenberg Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft mbH und UNIFINO Beteiligungsgesellschaft mbH) haben am heutigen Tag einen Letter of Intent mit einem deutschen mittelständischen Leasingunternehmen (der "Investor") unterzeichnet. Gemäß dem Letter of Intent beabsichtigt der Investor, sich durch Kapitalerhöhung an adesion Factoring GmbH zu beteiligen und nach Kapitalerhöhung 51 % des Stammkapitals und der Stimmrechte an dieser Gesellschaft zu halten. Mit den Mitteln der Kapitalerhöhung könnten die stille Beteiligung und das Nachrangdarlehen von Autobank AG an adesion Factoring GmbH abgeschichtet werden. Der Abschluss einer Transaktion steht unter anderem unter dem Vorbehalt einer zufriedenstellenden Due Diligence, der Durchführung einer abschließenden Bewertung und der Einigung über die Vertragsdokumentation. Die Durchführung der Transaktion bedarf der notwendigen aufsichtsbehördlichen Bewilligungen. Die Parteien beabsichtigen, Due Diligence, Bewertung und Verhandlung der Vertragsdokumentation zügig voranzutreiben.





Kontakt:

Mag.DI Christian Sassmann

Mitglied des Vorstands

Christian.sassmann@autobank.at Kontakt:Mag.DI Christian SassmannMitglied des VorstandsChristian.sassmann@autobank.at 11.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AutoBank AG Gertrude-Fröhlich-Sandner-Straße 3 A - 1100 Wien Österreich ISIN: AT0000A0K1J1 WKN: A1C27D Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF)) EQS News ID: 1130685

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1130685 11.09.2020 CET/CEST