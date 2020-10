23:20 | 27.10.2020

DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Verkauf der Anteile an der HLA Fleet Services GmbH (TraXall Germany)

Verkauf/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

AutoBank AG: Verkauf der Anteile an der HLA Fleet Services GmbH (TraXall Germany)



27.10.2020

Faubourg Conseil SAS und Autobank Aktiengesellschaft haben heute einen Kaufvertrag über den Verkauf von 64,1 Prozent der Anteile an der HLA Fleet Services GmbH (TraXall Germany) geschlossen. Mit Abschluss des Kaufvertrags wird die Faubourg Conseil SAS, die über ihre Tochtergesellschaft ERCG SAS bereits seit 2018 35,9 Prozent an der HLA Fleet Services GmbH hält, unmittelbare und mittelbare Alleineigentümerin der HLA Fleet Services GmbH. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart. Die Autobank Aktiengesellschaft hat im März 2019 beschlossen, ihre Geschäftstätigkeit neu auszurichten und sich insbesondere auf die Refinanzierung von Leasinggesellschaften zu konzentrieren. Der Verkauf ihrer Anteile stellt daher aus Sicht der Autobank Aktiengesellschaft einen weiteren positiven Schritt in der Umsetzung dieser Neuausrichtung der Geschäftstätigkeit und Umsetzung ihrer Kerngeschäftsfelder dar.





Kontakt:

Mag.DI Christian Sassmann

Mitglied des Vorstands

Christian.sassmann@autobank.at

