18.09.2020

DGAP-Adhoc: AutoBank AG: Verschiebung der HV auf 30. November 2020

18.09.2020 / 19:07 CET/CEST

Autobank AG: Verschiebung der HV auf 30. November 2020 Die Autobank AG gibt bekannt, dass die ordentliche Hauptversammlung am 30. November 2020 stattfinden wird. Ordentliche Hauptversammlung 2020 30. November 2020 | 14:00 Uhr BDO Austria GmbH, Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft QBC 4 - Am Belvedere 4, Eingang Karl-Popper-Straße 4, 1100 Wien Die Hauptversammlung wird aufgrund der derzeitigen Entwicklungen der SARS-CoV-2-Pandemie als virtuelle Hauptversammlung durchgeführt werden. Die Einladung zur Hauptversammlung sowie Information über das Prozedere (Internetlink über die Homepage der Autobank AG) und die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme werden spätestens 4 Wochen vor der Hauptversammlung bekannt gemacht. Rückfragehinweise: Claudia Beyer-Hofirek Assistentin des Vorstands T +43 (0)1 601 90-113 claudia.beyer-hofirek@autobank.at





Kontakt:

Mag.DI Christian Sassmann

Mitglied des Vorstands

