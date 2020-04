14:49 | 23.04.2020

DGAP-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Aussetzung der Dividende für das Geschäftsjahr 2019 & virtuelle Hauptversammlung 2020

Hamburg, 23. April 2020 - Auf Basis des positiv verlaufenen Geschäftsjahres 2019 einerseits und der unvorhersehbaren Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf das zukünftige Geschäft andererseits, hatten Vorstand und Aufsichtsrat am 26. März 2020 beschlossen, der Hauptversammlung (23. Juni 2020) für das Geschäftsjahr 2019 eine Dividende von 1,50 EUR je Stückaktie vorzuschlagen. Dieser Vorschlag stand unter dem Vorbehalt, in Abhängigkeit von der Entwicklung der Corona-Krise, noch angepasst zu werden. Angesichts der andauernden Ausbreitung des COVID-19-Virus und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Länder sowie zur Erhaltung der Liquidität haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der Hauptversammlung die Aussetzung der Dividendenzahlung vorzuschlagen. Zum Schutz der Mitarbeiter und der Aktionäre haben Vorstand und Aufsichtsrat außerdem entschieden, die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft am 23. Juni 2020 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten abzuhalten. Weitere Einzelheiten werden der noch folgenden Einladung zur Hauptversammlung zu entnehmen sein. Ansprechpartner für Rückfragen:

Hannah Höchst,

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 - 3250

Fax: +49 (0) 40 / 602 64 09 E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

