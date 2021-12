12:47 | 28.12.2021

DGAP-Adhoc: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Sondereffekt durch Überbrückungshilfe III

28.12.2021 / 12:47 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Hamburg 28. Dezember 2021 - Die Bijou Brigitte modische Accessoires AG wird aufgrund eines vorläufigen Bescheids über eine Billigkeitsleistung des Bundes eine Überbrückungshilfe in Höhe von rund 20,4 Mio. EUR erhalten. Die beantragte Überbrückungshilfe III wurde damit in voller Höhe bewilligt.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 40 60609-3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

Bijou Brigitte modische Accessoires AG
ISIN: DE0005229504
WKN: 522950

