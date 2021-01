20:09 | 19.01.2021

Vorstandsvorsitzender Tom Blades (64) zieht sich zurück, CFO Christina Johansson übernimmt als Interim-CEO

Bilfinger SE: Vorstandsvorsitzender Tom Blades (64) zieht sich zurück, CFO Christina Johansson übernimmt als Interim-CEO



Der Aufsichtsrat der Bilfinger SE und Vorstandsvorsitzender Tom Blades (64) haben sich heute einvernehmlich darauf verständigt, dem heutigen Wunsch von Tom Blades zu entsprechen, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen und vor dem Hintergrund des Erreichens seines 65. Lebensjahres nicht über den 30. Juni 2021 hinaus zu verlängern. Tom Blades hat im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat die Niederlegung seines Mandats als Mitglied des Vorstandes und Vorstandsvorsitzender mit sofortiger Wirkung erklärt und zieht sich aus dem Tagesgeschäft zurück. Finanzvorstand Christina Johansson übernimmt interimsweise die Aufgaben der Vorstandsvorsitzenden und Arbeitsdirektorin unter Beibehaltung ihrer derzeitigen Funktionen. Im Sinne eines reibungslosen Übergangs hat Tom Blades zugesagt, dem Unternehmen weiter unterstützend zur Verfügung zu stehen.



Der Aufsichtsrat dankt Tom Blades für seine herausragende Leistung als Vorstandsvorsitzender; er hat das Unternehmen erfolgreich strategisch neu ausgerichtet.



Der Aufsichtsrat der Gesellschaft befasst sich mit der Frage der langfristigen Nachfolge und wird darüber in den kommenden Monaten abschließend entscheiden.



Der Mitte Mai 2020 von Bilfinger veröffentlichte Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 wird erneut bestätigt. Für 2021 erwartet das Unternehmen eine deutliche Verbesserung von Umsatz und Ergebnis. Bilfinger wird die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 und die Prognose für 2021 wie geplant am 11. Februar 2021 veröffentlichen.

