0:05 | 20.12.2019

DGAP-Adhoc: capsensixx AG: Verkauf der coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management vollzogen

DGAP-Ad-hoc: capsensixx AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

capsensixx AG: Verkauf der coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management vollzogen



20.12.2019 / 00:05 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Verkauf der coraixx GmbH & Co. KGaA an das Management vollzogen



Frankfurt am Main, 19.12.2019 - die capsensixx AG hat heute die endgültigen und verbindlichen Verträge für den Management-Buy-out ihrer Beteiligung an der coraixx GmbH & Co. KGaA an Herrn Sven Ulbrich unterzeichnet. (vgl. Ad-hoc-Mitteilung vom 12.12.2019 und corporate news vom 13.12.2019) 20.12.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: capsensixx AG Bettinastraße 57-59 60325 Frankfurt Deutschland E-Mail: capsensixx@edicto.de Internet: www.capsensixx.de ISIN: DE000A2G9M17 WKN: A2G9M1 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 941023

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 941023 20.12.2019 CET/CEST