18:24 | 19.02.2020

DGAP-Adhoc: Ceresio Investors geht Beteiligung an der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ein

DGAP-Ad-hoc: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Ceresio Investors geht Beteiligung an der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ein



19.02.2020 / 18:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Ceresio Investors geht Beteiligung an der VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ein

Köln/Frankfurt am Main, 19.02.2020 - Die VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft ("VERIANOS", ISIN: DE000A0Z2Y48, WKN: A0Z2Y4) hat die neuen Aktien aus der am 27. Januar 2020 beschlossenen Erhöhung des Grundkapitals der Gesellschaft von EUR 11.375.000 auf EUR 12.500.000 erfolgreich platziert. In diesem Zusammenhang hat die Schweizer Privatbank Banca del Ceresio SA (die Muttergesellschaft der gesamten Ceresio Investors Group) mit Sitz in Lugano 750.000 der insgesamt 1.125.000 neu ausgegebenen Stückaktien zu einem Gesamtausgabewert von EUR 975.000 EUR gezeichnet. Nach Vollzug der Kapitalerhöhung wird die Beteiligung der Schweizerischen Privatbank an VERIANOS somit 6 % des Grundkapitals betragen.

Der Vorstand Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Kontakt:

VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft

Investor Relations - Tobias Bodamer

T +49 69 69 768 88 100

Mail: ir@verianos.com

Finanz- und Wirtschaftspresse

IR.on AG

Frederic Hilke, Achim Josten

T +49 221 9140 970

Mail: verianos@ir-on.com 19.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: VERIANOS Real Estate Aktiengesellschaft Gürzenichstraße 21 50667 Köln Deutschland Telefon: +49 221 20046100 Fax: +49 221 20046140 E-Mail: ir@verianos.com Internet: www.verianos.com ISIN: DE000A0Z2Y48 WKN: A0Z2Y4 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Stuttgart EQS News ID: 979415

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 979415 19.02.2020 CET/CEST