21:51 | 27.11.2020

DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Bisherige signifikant beteiligte Aktionäre verkaufen Anteile an der Gesellschaft

DGAP-Ad-hoc: Corestate Capital Holding S.A. / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Corestate Capital Holding S.A.: Bisherige signifikant beteiligte Aktionäre verkaufen Anteile an der Gesellschaft



27.11.2020 / 21:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Corestate Capital Holding S.A.: Bisherige signifikant beteiligte Aktionäre verkaufen Anteile an der Gesellschaft Luxemburg, 27. November 2020 - Der Vorstand der Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) hat heute Kenntnis davon erlangt, dass die Aktionäre Herr Norbert Ketterer, Frau Sandra Ketterer und Herr Yannick Heller, die in signifikantem Umfang an der Gesellschaft beteiligt waren, an verschiedene Investoren nahezu sämtliche ihrer Corestate Aktien verkauft haben. Sobald der Gesellschaft entsprechende Stimmrechtsmitteilungen vorliegen, wird die Gesellschaft den Kapitalmarkt informieren. Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400

