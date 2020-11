2:46 | 30.11.2020

DGAP-Adhoc: Corestate Capital Holding S.A.: Neuer Ankeraktionär und Veränderungen im Aufsichtsrat

Corestate Capital Holding S.A.: Neuer Ankeraktionär und Veränderungen im Aufsichtsrat



Corestate Capital Holding S.A.: Neuer Ankeraktionär und Veränderungen im Aufsichtsrat - Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership mit ca. 9,9 % neuer Ankerinvestor der Gesellschaft - Bisherige Aufsichtsratsmitglieder haben ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt - Friedrich Munsberg, Prof. Dr. Hermann Wagner und Dr. Friedrich Oelrich neue Mitglieder des Aufsichtsrats Luxemburg, 30. November 2020 - Corestate Capital Holding S.A. ("CORESTATE") hat mit dem Einstieg von Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership einen neuen Ankeraktionär. Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership hält einen Anteil von rund 9,9% am Grundkapital der Gesellschaft. Im Zusammenhang mit dem Einstieg von Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership sowie von weiteren Investoren haben sämtliche bisherigen Mitglieder des Aufsichtsrats, d.h. Herr Dr. Georg Allendorf, Herr Timothy Blackwell, Frau Dr. Gabriele Apfelbacher, Herr Olaf Klinger und Herr Marc Drießen ihr Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Auf Vorschlag von Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership wurden zur Umsetzung einer strategischen Weiterentwicklung der Gesellschaft in Übereinstimmung mit der Satzung der Corestate Capital Holding S.A. Herr Friedrich Munsberg, Herr Prof. Dr. Hermann Wagner und Herr Dr. Friedrich Oelrich einstimmig zu neuen Mitgliedern des Aufsichtsrats bestellt. Herr Friedrich Munsberg übernimmt den Vorsitz im Aufsichtsrat. Herr Prof. Dr. Hermann Wagner wurde zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Leiter des Prüfungsausschusses gewählt. Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400

