19:50 | 23.02.2021

DGAP-Adhoc: Corestate mit vorläufigen Zahlen für 2020: Umsatz innerhalb der Prognose, EBITDA und bereinigtes Konzernergebnis verfehlen eigene Erwartungen – Ausblick für 2021 sieht deutliches Wachstum vor

23.02.2021 / 19:50 CET/CEST

Corestate mit vorläufigen Zahlen für 2020: Umsatz innerhalb der Prognose, EBITDA und bereinigtes Konzernergebnis verfehlen eigene Erwartungen - Ausblick für 2021 sieht deutliches Wachstum vor - Konzernumsatz bei € 191 Mio., EBITDA bei € 17 Mio., bereinigtes Konzernergebnis bei € -48 Mio. - Finanzausblick 2021: EBITDA zwischen € 90 Mio. und € 115 Mio. - Entschuldungsziel für 2021 mit Verschuldungsgrad von unter 3x bestätigt Luxemburg, 23. Februar 2021. Corestate Capital Holding S.A. (Corestate) hat auf Basis seiner noch nicht testierten, vorläufigen Zahlen in 2020 einen Konzernumsatz von € 191 Mio. erwirtschaftet und bleibt damit im Rahmen des Finanzausblicks, der einen Konzernumsatz zwischen € 185 Mio. und € 210 Mio. vorhersah. Das EBITDA lag mit € 17 Mio. genauso unterhalb der eigenen Erwartungen von zwischen € 55 Mio. und € 80 Mio. wie das bereinigte Konzernergebnis mit € -48 Mio.; hier lag die Prognose zwischen € 25 Mio. und € 50 Mio. Die Kennzahlen wurden durch überwiegend nicht liquiditätswirksame, hohe negative Bewertungseffekte und Einmalaufwendungen sowie eine Goodwill-Abschreibung belastet. Die Liquiden Mittel im Konzern lagen zum Jahrsende bei € 91 Mio. Hierin noch nicht enthalten sind rund € 100 Mio. Mezzanine-Ausleihungen der Real-Estate-Finanzierungstochter Helvetic Financial Services, die plangemäß im ersten Halbjahr 2021 mit entsprechend liquiditätserhöhender Wirkung zurückgeführt werden. Die Nettofinanzverschuldung Ende Dezember 2020 betrug € 517 Mio. Das Unternehmen bekräftigt seine Erwartung, auf Basis der bereits angekündigten Entschuldung den mittelfristigen Zielkorridor für den Verschuldungsgrad von 2,0x bis 3,0x bis zum Jahresende 2021 zu erreichen. Der Finanzausblick für das laufende Jahr 2021 sieht eine Steigerung des Konzernumsatzes auf € 235 Mio. bis € 260 Mio., ein um die Transaktionskosten im Zusammenhang mit dem Erwerb der Aggregate Financial Services GmbH ("AFS") bereinigtes EBITDA von € 90 Mio. bis € 115 Mio. und ein bereinigtes Konzernergebnis von € 50 Mio. bis € 75 Mio. vor. Dieser Ausblick berücksichtigt die anteilige Konsolidierung der AFS ab Juli 2021 sowie die heute absehbaren Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf die Geschäftsbesorgung und das wirtschaftliche Umfeld der Gesellschaft. Mitteilende Person:

Dr. Kai Gregor Klinger

Chief Markets Officer

T: +49 69 3535630107 / M: +49 152 22755400

Unternehmen: Corestate Capital Holding S.A. 4, Rue Jean Monnet L-2180 Luxemburg Luxemburg

