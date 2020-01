9:41 | 29.01.2020

DGAP-Adhoc: CR Capital Real Estate AG: baut Angebotspalette aus und passt Struktur dem gewachsenen Geschäftsmodell an. Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019

CR Capital Real Estate AG: baut Angebotspalette aus und passt Struktur dem gewachsenen Geschäftsmodell an. Bekanntgabe des vorläufigen Ergebnisses für das abgelaufene Geschäftsjahr 2019



Steigende Kaufpreise und Mieten dominieren den Immobilienmarkt. Negativ- und Nullzinsen belasten Sparer. CR Capital richtet sich gegen den Trend und bietet neben bezahlbarem Wohnraum auch interessante Anlagemöglichkeiten.



Frau Christiane Bohm - Sprecherin des Vorstands - erklärt hierzu:

"Der Bau preiswerter Häuser bei hohen Qualitätsstandards für Selbstnutzer und Institutionelle Anleger konnte durch die Terrabau GmbH ausgebaut werden. Das Potential und die Wachstumsaussichten für den Investitionsschwerpunkt - Speckgürtel Berlin - sind hervorragend. Terrabau wird den Kern unseres Geschäfts bilden, um welchen zusätzliche Geschäftsfelder zur Erweiterung unseres Kundenkreises entwickelt werden, wie z.B. digitale Finanzierungsmodelle sowie interessante und politisch gewollte Anlagemöglichkeiten für Privatpersonen mit kleinerem Anlagebudget. Ziel ist ein attraktiver Asset-Mix um Immobilien sowie Wachstum bei gleichzeitig hoher Kostendisziplin. Nur so kann eine kontinuierliche Dividendenpolitik gelingen."



Um die Weichen für das künftige Wachstum und die Erweiterung des Geschäftsmodells zu einem Immobilieninvestmenthaus zu stellen, wurde die Bilanzierung auf IFRS 10 umgestellt. Der vorläufige ungeprüfte Jahresüberschuss erhöht sich auf über 90 Mio. EUR (Vorjahr: TEUR 7.800). Das vorläufige ungeprüfte Eigenkapital steigt auf ca. 200 Mio. EUR (Vorjahr: TEUR 35.404).

