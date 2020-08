20:02 | 05.08.2020

DGAP-Adhoc: curasan AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke für AG-Jahresabschluss und Konzernabschluss 2019

DGAP-Ad-hoc: curasan AG / Schlagwort(e): Sonstiges

curasan AG: Abschlussprüfer erteilt Versagungsvermerke für AG-Jahresabschluss und Konzernabschluss 2019



05.08.2020 / 20:02 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



curasan AG: Abschlussprüfer erteilt

Versagungsvermerke für AG-Jahresabschluss und Konzernabschluss 2019 Kleinostheim, 05. August 2020 - Der Vorstand der curasan AG (Aktien: ISIN DE000A2YPGM4 / Wandelanleihe: ISIN DE000A2TR497) wurde heute vom Abschlussprüfer informiert, dass er den - bereits am 29. Juli 2020 als voraussichtlich angekündigten - Versagungsvermerk für den Jahresabschluss der AG und den Konzernabschluss 2019 erteilt hat.



Die Vollständigkeitserklärungen wurden nicht unterzeichnet. Außerdem ist aus Sicht des Prüfers die Going-Concern-Prämisse nicht beurteilbar. Die Emittentin geht aufgrund der mit der Donau Invest Beteiligungsges. m.b.H. getroffenen Investmentvereinbarung und des verbindlichen Eckpunktepapiers für den Insolvenzplan weiterhin von einer erfolgreichen Sanierung im Wege des Insolvenzplanverfahrens aus. Der Vorstand ---- Ende der Ad-hoc-Mitteilung ---- Kontakt curasan AG:

Andrea Weidner

Head of Investor Relations &

Corporate Communications

+49 6027 40 900-51

ir@curasan.com 05.08.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: curasan AG Lindigstraße 4 63801 Kleinostheim Deutschland Telefon: 06027/40 900 0 Fax: 06027/40 900 29 E-Mail: info@curasan.de Internet: www.curasan.de ISIN: DE000A2YPGM4 WKN: A2YPGM Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1111217

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1111217 05.08.2020 CET/CEST