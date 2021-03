19:07 | 15.03.2021

DGAP-Adhoc: DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft: DEAG: Vorläufige Ergebnisse für Geschäftsjahr 2020

Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 DEAG: Vorläufige Ergebnisse für Geschäftsjahr 2020 Berlin, 15. März 2021 - Die DEAG Deutsche Entertainment Aktiengesellschaft ("DEAG", ISIN: DE000A0Z23G6, Ticker-Symbol: LOUD) erreicht nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen im Geschäftsjahr 2020 einen Konzernumsatz von ca. 50,0 Mio. Euro (Vj. 185,2 Mio. Euro) und bewegt sich damit im Rahmen der Prognose und der Markterwartung. DEAG hat in allen Ländermärkten Anträge für die jeweils angebotenen sogenannten Coronahilfen für das Jahr 2020 gestellt und beabsichtigt weitere Anträge zu stellen, die aufgrund der komplexen, noch nicht final feststehenden Förderbedingungen teilweise noch nicht eingereicht werden konnten. Zusammen mit der voraussichtlichen Verringerung von Verpflichtungen für bedingte Kaufpreiszahlungen und für Put-Optionen im Zusammenhang mit Unternehmenskaufverträgen erwartet die Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2020, bei einem insgesamt negativen Konzernergebnis nach Steuern, ein EBITDA* von ca. 8,5 bis 9,5 Mio. Euro (Vj. 14,1 Mio. Euro). Ohne diese Sondereffekte beträgt das vorläufige EBITDA* ca. 0,0 bis 1,0 Mio. Euro und liegt damit im Rahmen der Prognose, welche von einem mindestens ausgeglichenen EBITDA* ausgegangen ist, sowie der Markterwartung. *Das EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) berechnet sich wie im Konzernabschluss der DEAG für das Geschäftsjahr 2019 angegeben (siehe Geschäftsbericht 2019 der DEAG, S. 32, abzurufen unter www.deag.de). Mitteilende Person: Prof. Peter Schwenkow, Vorstandsvorsitzender Investor & Public Relations



