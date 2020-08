20:41 | 17.08.2020

Delignit AG: Delignit meldet Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2020 und gibt Umsatzausblick

Delignit AG: Delignit meldet Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2020 und gibt Umsatzausblick



Delignit meldet Finanzzahlen für das erste Halbjahr 2020 und gibt Umsatzausblick Blomberg, 17. August 2020. Die Delignit AG (ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer laubholzbasierter Produkte und Systemlösungen, erzielte im ersten Halbjahr 2020 einen Umsatz von 25,6 Mio. €, welcher maßgeblich bedingt durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie 20,6 % unter dem Vorjahreswert von 32,3 Mio. € liegt. Mit einem EBITDA, also dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen, von 1,6 Mio. € (Vj. 2,4 Mio. €) konnte dank der unverzüglich eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen ein deutlich positives operatives Ergebnis erzielt werden. Auch das Ergebnis je Aktie konnte mit 0,01 € positiv gehalten werden. Mit Blick auf das Gesamtjahr 2020 werden aus heutiger Sicht die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auch im weiteren Jahresverlauf starken Einfluss auf die Geschäftsentwicklung haben. Gleichwohl ist aktuell im Marktbereich Automotive eine Stabilisierung der Abruftätigkeit für das verbleibende Geschäftsjahr zu erkennen. Unter der Annahme, dass sich die wirtschaftliche Erholung im zweiten Halbjahr fortsetzt und es nicht zu einer erneuten Verschärfung durch die COVID-19-Pandemie kommt, geht der Vorstand für das Geschäftsjahr 2020 von einem Konzernumsatz in Höhe von 51 bis 56 Mio. € aus. In Anbetracht der hohen Unsicherheit über den weiteren Verlauf der Kostenbelastungen ist eine gesicherte Einschätzung über das Konzernergebnis im laufenden Geschäftsjahr derzeit jedoch noch nicht möglich. Der vollständige Halbjahresbericht wird am 18. August 2020 veröffentlicht und steht dann auf der Website der Gesellschaft www.delignit.com im Investor Relations-Bereich zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.delignit.com.

