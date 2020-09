14:48 | 10.09.2020

DGAP-Adhoc: Dermapharm Holding SE schließt Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech SE

DGAP-Ad-hoc: Dermapharm Holding SE / Schlagwort(e): Kooperation

Dermapharm Holding SE schließt Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech SE



10.09.2020 / 14:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Offenlegung von Insider-Informationen nach § 17 Abs. (1) 1 der Verordnung (EU)

Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch in der geänderten Fassung (Marktmissbrauchsverordnung - MAR) Dermapharm Holding SE schließt Kooperations- und Liefervereinbarung mit BioNTech SE Grünwald, 10. September 2020 - Die Dermapharm Holding SE (WKN: A2GS5D, ISIN: DE000A2GS5D8) und die BioNTech SE, Mainz, Deutschland sind übereingekommen, dass ihre Produktionstochtergesellschaften bei der Herstellung des COVID-19 Impfstoffes kooperieren werden. Die Produktionskapazitäten bei Dermapharm stehen bereits zu Beginn der Impfstoffproduktion den Kooperationspartnern BioNTech SE und Pfizer Inc. zur Verfügung. >Ende der Ad-hoc-Mitteilung< Kontakt Investor Relations &

Corporate Communications

Britta Hamberger

Tel.: +49 (0)89 - 64186-233

Fax: +49 (0)89 - 64186-165

E-Mail: ir@dermapharm.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: ir@dermapharm.com 10.09.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Dermapharm Holding SE Lil-Dagover-Ring 7 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 64 86-0 E-Mail: ir@dermapharm.com Internet: ir.dermapharm.de ISIN: DE000A2GS5D8 WKN: A2GS5D Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1129961

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1129961 10.09.2020 CET/CEST