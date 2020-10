18:57 | 12.10.2020

12.10.2020 / 18:57 CET/CEST

DIC Asset AG Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 über Marktmissbrauch ("MAR") DIC Asset AG: Begebung einer Unternehmensanleihe wird nicht weiter verfolgt Frankfurt, 12. Oktober 2020 - Der Vorstand der DIC Asset AG (WKN: A1X3XX / ISIN: DE000A1X3XX4) (die "Gesellschaft") hat heute beschlossen, von der geplanten Anleiheemission Abstand zu nehmen, da aus wirtschaftlichen Gründen die ursprünglich geplante Emission aus Unternehmenssicht derzeit nicht ausreichend attraktiv ist. DIC Asset AG Der Vorstand

Peer Schlinkmann Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20

Maintor

60311 Frankfurt am Main Tel. +49 69 9454858 - 1492

E-Mail: ir@dic-asset.de



