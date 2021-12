15:24 | 22.12.2021

DGAP-Adhoc: EAMD European AeroMarine Drones AG neu an der Börse Düsseldorf

22.12.2021 / 15:24 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Berlin, 22.12.2021 Seit heute notiert die EAMD European AeroMarine Drones AG (ISIN: DE0006611957 WKN: 661195) im allgemeinen Freiverkehr der Börse Düsseldorf.



Die EAMD AeroMarine Drones AG hat ihren Sitz in Berlin. Das Unternehmen bietet ein innovatives und nachhaltiges Luftfahrtkonzept, indem es herkömmliche Antriebstechniken durch hybride, kosteneffizientere Lösungen ersetzt. EAMD steht für den technischen Wandel in der Flugzeugtechnik hin zur Hybriden Technik (Elektroantrieb) mit ihren neuen Anwendungsgebieten sowie zukunftsweisenden Weiterentwicklungen (Tauchflugzeugen). Unter dem Dach des Unternehmens vereinen sich das Know-how des innovativen, europäischen Mittelstands und europäischer Institutionen der Forschung. 22.12.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Sprache: Deutsch Unternehmen: EAMD European AeroMarine Drones AG Wichertstraße 13 10439 Berlin Deutschland Telefon: +49 40 524737930 E-Mail: info@eamd.eu Internet: eamd.eu ISIN: DE0006611957 WKN: 661195 Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf EQS News ID: 1261304

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1261304 22.12.2021 CET/CEST