DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar

Mülheim an der Ruhr, 20. März 2020. Nach Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit durch gerichtliche Bestellung eines Ersatzaufsichtsratsmitglieds hat der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE000A2YN991, WKN A2YN99) heute die Abberufung von Herrn Dieter Weißhaar als Mitglied und Vorsitzenden des Vorstands der Gesellschaft mit sofortiger Wirkung beschlossen.



