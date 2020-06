10:33 | 15.06.2020

DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Absage der für den 18. Juni 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung

DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

EASY SOFTWARE AG: Absage der für den 18. Juni 2020 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung



15.06.2020 / 10:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mülheim an der Ruhr, 15. Juni 2020. Die für Donnerstag, den 18. Juni 2020 um 10.00 Uhr als virtuelle Hauptversammlung einberufene ordentliche Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG wird hiermit abgesagt. Die im Bundesanzeiger am 12. Mai 2020 bekannt gemachte Einladung zur diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung ist damit gegenstandslos.



Im Rahmen des Anmeldeprozesses ist es nach aktuellen Informationen des Vorstands zu technischen Schwierigkeiten bei einem Dienstleister gekommen, so dass nicht sichergestellt ist, dass alle Aktionäre, die sich ordnungsgemäß und rechtzeitig angemeldet haben, erfasst sind. Die Einzelheiten werden derzeit aufgeklärt. Da das Teilnahmerecht der Aktionäre deshalb aber nicht sichergestellt ist, haben sich Vorstand und Aufsichtsrat heute entschieden, die ordentliche Hauptversammlung der EASY SOFTWARE AG abzusagen und zu einem späteren Zeitpunkt neu einzuberufen.



Sobald ein neuer Termin für die ordentliche Hauptversammlung feststeht, wird eine entsprechende Einladung zur Hauptversammlung im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Die neue Hauptversammlung soll voraussichtlich im August 2020 stattfinden.





EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand







Kontakt:

Oliver Krautscheid 15.06.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE000A2YN991 WKN: A2YN99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1069577

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1069577 15.06.2020 CET/CEST