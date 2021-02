14:27 | 09.02.2021

DGAP-Adhoc: EASY SOFTWARE AG: Erweiterung des Vorstands und Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden

DGAP-Ad-hoc: EASY SOFTWARE AG / Schlagwort(e): Personalie

EASY SOFTWARE AG: Erweiterung des Vorstands und Bestellung eines Vorstandsvorsitzenden



09.02.2021 / 14:27 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Mülheim an der Ruhr, 9. Februar 2021



Der Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG hat heute beschlossen, Herrn Andreas Zipser mit Wirkung ab 1. März 2021 zum Vorstandsvorsitzenden (CEO) der Gesellschaft zu bestellen. Der aktuelle Alleinvorstand Herr Oliver Krautscheid wird sein Vorstandsamt ab der Vorstandserweiterung in der Funktion des CFO fortführen. Mit der Erweiterung des Vorstands soll den wachsenden Anforderungen bei der geplanten Weiterentwicklung der Gesellschaft Rechnung getragen werden.



EASY SOFTWARE AG

Der Vorstand









Kontakt:

Oliver Krautscheid 09.02.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: EASY SOFTWARE AG Am Hauptbahnhof 4 45468 Mülheim an der Ruhr Deutschland Telefon: +49(0) 208 450 16-0 Fax: +49(0) 208 450 16-90 E-Mail: investor@easy.de Internet: www.easy.de ISIN: DE000A2YN991 WKN: A2YN99 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1167061

Ende der Mitteilung DGAP News-Service 1167061 09.02.2021 CET/CEST