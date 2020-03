0:02 | 18.03.2020

EASY SOFTWARE AG: Voraussichtliche Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar

EASY SOFTWARE AG: Voraussichtliche Abberufung des Vorstandsvorsitzenden Dieter Weißhaar



18.03.2020

Der derzeit aus zwei Mitgliedern bestehende Aufsichtsrat der EASY SOFTWARE AG (ISIN: DE000A2YN991, WKN: A2YN99) hat sich heute für eine Abberufung des Mitglieds und Vorsitzenden des Vorstands, Herrn Dieter Weißhaar, mit sofortiger Wirkung aus wichtigem Grund ausgesprochen. Grund dafür ist die inzwischen abgeschlossene Analyse der Ergebnisse einer durch den Aufsichtsrat durchgeführten Compliance-Prüfung.



Die heute entsprechend gefasste Entscheidung soll unverzüglich nach Wiederherstellung der Beschlussfähigkeit des Aufsichtsrats bestätigt werden.



EASY SOFTWARE AG

